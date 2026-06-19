本田圭佑が第2戦チュニジア戦は日テレ地上波解説に登場、前日生放送から緊急生出演
元日本代表の本田圭佑が、21日(日本時間)に行うワールドカップ日本代表対チュニジア代表戦を中継する日本テレビ系で解説を行う。実況は明治大サッカー部出身の山本紘之アナウンサーが担当する。
前回大会のインターネットテレビ『ABEMA』で解説を担当した際に大きな話題を集めた本田節だが、地上波に移った今大会でもさっそく15日(日本時間)の日本対オランダを中継したNHKでも話題をさらった。
第2戦は日テレの中継に登場するが、同局も「初戦に続き、どんな『本田語録』が飛び出すのか?」と期待を込めて宣伝。前日20時19時より放送す「緊急生放送!FIFA ワールドカップの今知りたいこと、全部わかります SP」にも生出演し、チュニジア戦を予想するという。
なお、このあと本田は26日(日本時間)の第3戦・スウェーデン戦は再びNHKに登場する。また日本が決勝トーナメント1回戦に進んだ場合の地上波放映権はフジテレビ系が持っているが、同局には出演せず、NHK BSで解説を務める予定。その後の勝ち上がりはNHK地上波で解説する。
前回大会のインターネットテレビ『ABEMA』で解説を担当した際に大きな話題を集めた本田節だが、地上波に移った今大会でもさっそく15日(日本時間)の日本対オランダを中継したNHKでも話題をさらった。
なお、このあと本田は26日(日本時間)の第3戦・スウェーデン戦は再びNHKに登場する。また日本が決勝トーナメント1回戦に進んだ場合の地上波放映権はフジテレビ系が持っているが、同局には出演せず、NHK BSで解説を務める予定。その後の勝ち上がりはNHK地上波で解説する。