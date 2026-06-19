主演・森田剛×監督・“分福”新鋭2人『見上げてごらん』10.30公開決定 ビジュアル解禁
森田剛を主演に迎え、是枝裕和監督率いる映像制作集団・分福の新鋭監督である森本晶一と佐藤快磨の2人がメガホンをとる映画『見上げてごらん』が、10月30日より公開されることが決定。Web限定公開のデジタル・ティザービジュアル、森田と監督2人からのコメントが解禁された。
【動画】『見上げてごらん』デジタル・ティザービジュアルモーフィング映像
本作は、マンガづくりに携わる迷えるオトナたちが繰り広げる、ちょっと可笑しくて、ちょっと心を軽くしてくれる物語。
主演は、圧倒的なカリスマ性と演技力を併せ持つ俳優・森田剛。演じるのは、マンガ家の万年アシスタントで42歳のちょっと情けない主人公・土屋輝一。別居中の妻は人気声優、高校受験を控えた娘のことを大事に思っているが、行き違いの日々。夢の賞味期限はとうに過ぎているが、まだまだ人生を模索している…というこれまでにない役柄に挑んでいる。
土屋を中心にした迷える大人たちの姿を通して、“何者にもならなくたっていい。肩肘張らなくても大丈夫”と心を軽くさせてくれる本作。メガホンをとるのは、是枝裕和監督や西川美和監督が所属する映像制作集団・分福の新鋭、森本晶一と佐藤快磨のダブル監督だ。
森本監督は、小泉堯史監督、降旗康男監督、是枝裕和監督らに師事、『万引き家族』（18）、『怪物』（23）など是枝監督作品の助監督などを務めてきた。そんな彼自身の経験から着想を得た原案・オリジナル脚本となる本作にて、長編劇場映画監督デビューを果たす。
佐藤監督は、2014年に制作した『ガンバレとかうるせぇ』が、ぴあフィルムフェスティバルPFFアワード2014で映画ファン賞と観客賞を受賞、第19回釜山国際映画祭のコンペティション部門に出品。文化庁委託事業『ndjc：若手映画作家育成プロジェクト2015』に選ばれる。長編劇場映画監督デビュー作『泣く子はいねぇが』（20）は、第68回サンセバスチャン国際映画祭コンペティション部門最優秀撮影賞を受賞。本作が長編劇場映画2本目の監督作となる。日常における、人間の小さな可笑しみ、愛おしさを描く、観る者の心に寄り添った作品が誕生した。
今回解禁されたデジタル・ティザービジュアルは、森田演じる、主人公・土屋輝一の画像が、“マンガ風〜水彩画風〜リアル”と変わっていくモーフィング映像。土屋の気負わぬ表情には「これでいいじゃん」という彼らしいキャッチコピーが添えられている。写真を撮影したのは、写真家として活躍する草野庸子。
本作について、森田は「不思議な映画です。2人の監督の魅力が詰まった作品になっていると思います。是非劇場でご覧になって下さい」とメッセージ。
森本監督は「僕たちが目指したのは、ふつうの人間の、殊更ふつうな一面を見つけることです。自分が無意識のうちに抱いている、人に指摘されると恥ずかしい感情や、掃いて捨てるべき愚かな態度や言動をわざわざゴミ箱からひろい集め、繋がせていただきました」とコメント。
佐藤監督は「漫画業界の片隅に生きる人々を描いた映画です。日々の生活や仕事にまつわる交々、そこで生まれる可笑しみや切なさ、それらをこぼさないように撮影しました」と語っている。
映画『見上げてごらん』は、10月30日よりテアトル新宿ほか全国順次公開。
※主演、監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■森田剛（土屋輝一役）
土屋輝一役の森田剛です。不思議な映画です。2人の監督の魅力が詰まった作品になっていると思います。是非劇場でご覧になって下さい。よろしくお願いします。
■森本晶一（原案・脚本・監督）
こんにちは、監督の一人の森本です。『見上げてごらん』は、信頼するスタッフたち、大好きな俳優の皆さん、そしてこの10年間映画作りの事を語り合い、長い時間を従兄弟のように過ごしてきた親友・佐藤くんと、楽しみながら作った映画です。
この映画には手にアセモができるようなスリリングな展開や、観た後に巳はカスだと自省するような高尚なメッセージ、つかの間の現実逃避をさせてくれるようなぶっ飛んだ世界観などはありません。僕たちが目指したのは、ふつうの人間の、殊更ふつうな一面を見つけることです。
自分が無意識のうちに抱いている、人に指摘されると恥ずかしい感情や、掃いて捨てるべき愚かな態度や言動をわざわざゴミ箱からひろい集め、繋がせていただきました。出来上がった映画は、ちょっと不思議なものになったと思います。よろしくお願いします。
■佐藤快磨（監督）
もう一人の監督の佐藤です。今回ダブル監督という形で、森本さんと『見上げてごらん』を作りました。
始動前に森本さんと決めたルールは2つ。役割の棲み分けはせず、常にふたりで話し合って決めること。ふたりの会話は閉ざさず、オープンにすること。リハーサルや撮影、編集に至るまで、監督同士の会話がスタッフ、俳優部の皆さんとの対話の場へと自然に拡がり、そこでまた新たなアイデアが膨らんでいく、そんな現場だったように思います。
本作は漫画業界の片隅に生きる人々を描いた映画です。日々の生活や仕事にまつわる交々、そこで生まれる可笑しみや切なさ、それらをこぼさないように撮影しました。ぜひ劇場でご覧ください。
【動画】『見上げてごらん』デジタル・ティザービジュアルモーフィング映像
本作は、マンガづくりに携わる迷えるオトナたちが繰り広げる、ちょっと可笑しくて、ちょっと心を軽くしてくれる物語。
土屋を中心にした迷える大人たちの姿を通して、“何者にもならなくたっていい。肩肘張らなくても大丈夫”と心を軽くさせてくれる本作。メガホンをとるのは、是枝裕和監督や西川美和監督が所属する映像制作集団・分福の新鋭、森本晶一と佐藤快磨のダブル監督だ。
森本監督は、小泉堯史監督、降旗康男監督、是枝裕和監督らに師事、『万引き家族』（18）、『怪物』（23）など是枝監督作品の助監督などを務めてきた。そんな彼自身の経験から着想を得た原案・オリジナル脚本となる本作にて、長編劇場映画監督デビューを果たす。
佐藤監督は、2014年に制作した『ガンバレとかうるせぇ』が、ぴあフィルムフェスティバルPFFアワード2014で映画ファン賞と観客賞を受賞、第19回釜山国際映画祭のコンペティション部門に出品。文化庁委託事業『ndjc：若手映画作家育成プロジェクト2015』に選ばれる。長編劇場映画監督デビュー作『泣く子はいねぇが』（20）は、第68回サンセバスチャン国際映画祭コンペティション部門最優秀撮影賞を受賞。本作が長編劇場映画2本目の監督作となる。日常における、人間の小さな可笑しみ、愛おしさを描く、観る者の心に寄り添った作品が誕生した。
今回解禁されたデジタル・ティザービジュアルは、森田演じる、主人公・土屋輝一の画像が、“マンガ風〜水彩画風〜リアル”と変わっていくモーフィング映像。土屋の気負わぬ表情には「これでいいじゃん」という彼らしいキャッチコピーが添えられている。写真を撮影したのは、写真家として活躍する草野庸子。
本作について、森田は「不思議な映画です。2人の監督の魅力が詰まった作品になっていると思います。是非劇場でご覧になって下さい」とメッセージ。
森本監督は「僕たちが目指したのは、ふつうの人間の、殊更ふつうな一面を見つけることです。自分が無意識のうちに抱いている、人に指摘されると恥ずかしい感情や、掃いて捨てるべき愚かな態度や言動をわざわざゴミ箱からひろい集め、繋がせていただきました」とコメント。
佐藤監督は「漫画業界の片隅に生きる人々を描いた映画です。日々の生活や仕事にまつわる交々、そこで生まれる可笑しみや切なさ、それらをこぼさないように撮影しました」と語っている。
映画『見上げてごらん』は、10月30日よりテアトル新宿ほか全国順次公開。
※主演、監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■森田剛（土屋輝一役）
土屋輝一役の森田剛です。不思議な映画です。2人の監督の魅力が詰まった作品になっていると思います。是非劇場でご覧になって下さい。よろしくお願いします。
■森本晶一（原案・脚本・監督）
こんにちは、監督の一人の森本です。『見上げてごらん』は、信頼するスタッフたち、大好きな俳優の皆さん、そしてこの10年間映画作りの事を語り合い、長い時間を従兄弟のように過ごしてきた親友・佐藤くんと、楽しみながら作った映画です。
この映画には手にアセモができるようなスリリングな展開や、観た後に巳はカスだと自省するような高尚なメッセージ、つかの間の現実逃避をさせてくれるようなぶっ飛んだ世界観などはありません。僕たちが目指したのは、ふつうの人間の、殊更ふつうな一面を見つけることです。
自分が無意識のうちに抱いている、人に指摘されると恥ずかしい感情や、掃いて捨てるべき愚かな態度や言動をわざわざゴミ箱からひろい集め、繋がせていただきました。出来上がった映画は、ちょっと不思議なものになったと思います。よろしくお願いします。
■佐藤快磨（監督）
もう一人の監督の佐藤です。今回ダブル監督という形で、森本さんと『見上げてごらん』を作りました。
始動前に森本さんと決めたルールは2つ。役割の棲み分けはせず、常にふたりで話し合って決めること。ふたりの会話は閉ざさず、オープンにすること。リハーサルや撮影、編集に至るまで、監督同士の会話がスタッフ、俳優部の皆さんとの対話の場へと自然に拡がり、そこでまた新たなアイデアが膨らんでいく、そんな現場だったように思います。
本作は漫画業界の片隅に生きる人々を描いた映画です。日々の生活や仕事にまつわる交々、そこで生まれる可笑しみや切なさ、それらをこぼさないように撮影しました。ぜひ劇場でご覧ください。