女優の寺島しのぶが17日、自身のインスタグラムを更新。少し疲れがうかがえるショットで近況を報告し、反響を呼んでいる。



【写真】「気持ち分かる」の声 メガネの奥に漂う疲労感

メガネ姿の車内での姿を投稿した寺島。「サッカー見て野球見てバレーボール見て。体が完全に戦闘モードだからできるだけ休める時は休んでくださいと鍼灸師の方に言われた。でも楽しすぎてやめられない」と“やめられない”“止まらない”状態になっていることを明かす。



4年に1度の祭典、サッカーの北中米W杯が開催中。日本代表だけでなく、アルゼンチン代表のリオネル・メッシがハットトリックを決めるなど世界中を熱狂させている。バレーボールも女子日本代表がネーションズリーグのフィリピンラウンドで激闘を展開。アップした写真は「朝から試合見て 疲れている。 でもやめられない」の文字入り。表情にはぬぐえぬ疲労感が漂っている。



高校時代はハンドボールに打ち込んでいた寺島。連日の熱い戦いを見逃すわけにはいかない。共感するファンも多く、「わかりますー！」「表情が全てを物語っていますね」「自分に正直に行動!!ですね」といった声に加え、「後で後悔しますよ～」とユーモアをまじえたコメントも寄せられていた。



寺島は1972年生まれ。父は歌舞伎俳優の七代目尾上菊五郎、母は女優・富司純子、弟は八代目尾上菊五郎。2003年の「赤目四十八瀧心中未遂」で日本アカデミー賞の最優秀主演女優賞に輝いている。07年に父はフランス人アートディレクターのローラン・グナシア氏と結婚。39歳で出産した長男の尾上眞秀は歌舞伎俳優として活躍している。



（よろず～ニュース編集部）