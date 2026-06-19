ノルコーポレーションは、成田国際空港第1ターミナルに「YOUR MUSK by John's Blend」のポップアップストアを6月3日から期間限定でオープンする。

「YOUR MUSK by John's Blend」は香りを通じて旅の記憶や情景を形にする体験型ショップで、自分の好みに合わせて香りと素材を組み合わせたフレグランスサシェを作ることができる。約15種類の香りから3種類を選んで調香し、好みのサシェ袋と組紐を選択して仕上げる。サシェ袋には役目を終えた着物を裁断したものを活用する。京都の老舗組紐工房による組紐や、桜や梅、店舗限定の富士山などの刺繍チャームも組み合わせることができる。さらに、計8種類のフレグランスハンドクリームと、8種2色展開のフレグランスジェルも、友禅和紙で手包みした店舗限定仕様で販売する。

成田空港へのポップアップ初出店を記念し、対象店舗で3,300円以上購入した来店者にフレグランスハンドクリームとオリジナルステッカーをプレゼントする。

場所は本館4階一般エリア。営業時間は午前8時から午後8時まで。