渡邊雄太プロデュースのブランド『NAVI』が始動…6月24日より第1弾アイテムの予約販売開始

渡邊雄太がプロデュースするライフスタイルブランド「NAVI（ナビ）」の公式オンラインサイトがオープンし、6月24日よりアイテムの予約販売が開始されることが発表された。

ブランド名の「NAVI」は、渡邊の愛称である「NABE」と英語の「Navigate」に由来しており、自らの意志で未来を選び、挑戦を続ける人々を応援したいという思いが込められているという。

第1弾コレクションでは、ブランドの象徴である「NVエンブレム」を使用したTシャツやヘッドバンド、リストバンドのほか、カレッジテイストのグラフィックTシャツ、『RHINOSHIELD（ライノシールド）』とのコラボレーションによるステンレスボトルなどをラインナップしている。

予約販売は6月24日から同ブランドの公式オンラインストアにてスタート。公式オンラインストアでの購入者を対象に、先着200名へのノベルティプレゼントや、抽選で10名に渡邊のサイン入りアイテムが当たるキャンペーンも実施される予定だ。

【画像】渡邊雄太がプロデュースするブラインドがまもなくスタート