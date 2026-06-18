2026年7月9日（木）発売のアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』（以下『エンドレスラグナロク』）。その発売前メディア向け試遊会＆開発者インタビューに参加してきた。日本での開催を皮切りに、ロサンゼルス、バンコク、上海でも実施されるという、世界各国のメディアへ向けたお披露目の場である。

前作『GRANBLUE FANTASY: Relink』（以下『リリンク』）はレベルカンストまで遊んだ身としては、続編に発売前から触れられるとあって会場へ向かう足取りも軽い。

プレゼンテーションを担当したのは、クリエイティブディレクターとしてシリーズを総監修する福原哲也氏と、本作のディレクターを務める日郄三四郎氏のお二人。

本記事では、たっぷりの新情報と試遊、そしてインタビューの模様を、一人のファンの目線も交えてお届けしよう。

■福原 哲也 (Tetsuya Fukuhara)

2012年入社。『グランブルーファンタジー』のディレクターとして、プロジェクトの立ち上げから2024年までの約11年間、開発・運営に携わる。

現在は、本作『エンドレスラグナロク』を含め、『グランブルーファンタジー リリンク』、『グランブルーファンタジーヴァーサス』各シリーズなどスピンオフ作品のコンシューマー展開で総監修を務め、新たな『グランブルーファンタジー』シリーズの世界を広げ続けている。

■日郄 三四郎 (Sanshiro Hidaka)

2016年入社。『グランブルーファンタジー リリンク』でナラティブディレクターとしてコンセプト制作、メインストーリープロット、演技監修等に携わった。『グランブルーファンタジー リリンク エンドレスラグナロク』ではディレクターとしてプロジェクト立ち上げから開発に携わり、主に「召喚」や「マスタースキル」といった新システム部分のディレクションを担当している。

そもそも『エンドレスラグナロク』とは？ “超大型拡張”の正体

『グラブル』は空の世界を舞台にしたブラウザRPGとして2014年3月にサービスを開始し、運営はすでに13年目。アニメやコミック、ノベルといったメディアミックスを重ねながら、コンシューマー機への展開も進めてきた。その一つが、20名以上のプレイアブルキャラクターによる連携バトルが評価され、累計200万本を売り上げたアクションRPG『リリンク』である。

その『リリンク』に、新ストーリー、新プレイアブルキャラクター、新バトルシステム「召喚」、新難易度、新育成システム「マスタースキル」、シングルプレイ専用の新モードを丸ごと盛り込んだ“超大型拡張”──それが本作だ。

ここで興味深い裏話がひとつ。福原氏いわく、『リリンク』発売の時点で『エンドレスラグナロク』の開発計画は存在していなかったという。発売前に告知していた全3回のアップデートを完了したのち、あまりに大きな反響に応えるべく、急遽開発が決定したというのだ。

単発のアップデートだけでは継続的な期待に応えきれない──そう判断し、UIの改修や前作部分のゲームバランス調整、イベント追加まで含めて全体を一本の作品としてまとめ直した。結果、コンテンツ量は1.5倍以上、プレイ時間にしておよそ2倍にふくれ上がったというから恐ろしい。引き継ぎ組が急いで進めても、20〜30時間はかかる計算になるそうだ。

なお『エンドレスラグナロク』のストーリーは、前作後半のプロトバハムート戦クエストをクリアすると幕を開ける。

物語は、星の民リリスの謀略が挫かれて安寧を取り戻した「ゼーガ・グランデ空域」の、季節が移ろった頃から再び動き出す。各地に現れた終末の獣「ラグナリオン」、混沌へ誘う異界の扉「極沌空所」、そして忘れられた空に舞い降りた“鋼鉄の翼”ベルゼバブ──空の旅は文字どおり「終わりなき戦い」へと突入する。前作のセーブデータを引き継げる有償「アップグレードキット」が用意されているのもうれしい。

「組織」勢ぞろいに震えた──新規プレイアブルキャラクター試遊

まず触れたのは、新たに参戦する6人のプレイアブルキャラクター。6人にそれぞれ6属性が綺麗に割り振られているというこだわりようだ。これによって前作とあわせて総勢28人のプレイアブルキャラクターが登場することになる。

試遊では自由に編成が組めたので、まずはゼタ、バザラガ、ベアトリクス、ユーステスといった、星晶獣狩りを目的とする「組織」の面々で固めてみた。封印武器を携えたエージェントたちが3Dで肩を並べる絵面は……良い。

なお、今回はPS5版でプレイ。ボタンの名称はそちらに合わせているのでご了承を。

●ベアトリクス

封印武器“エムブラスクの剣”を振るう接近戦のスペシャリスト。■攻撃と▲攻撃を組み合わせ、多彩なコンボを叩き込んでいく。キャラクターのそばには時計のようなアイコンが現れ、▲で「クロック・オー・デルタ」の針を操作することで、攻撃／防御／回復に特化した強化効果を切り替えられる。状況に応じて構えを使い分ける駆け引きが、とにかく楽しい。コンボを繋ぎきると「エムブラスクゲージ」が上昇し、最終段で▲を長押しすると「因果喰い」が発動。攻撃速度とコンボ性能がぐっと跳ね上がり、攻めの手が止まらなくなる。

●ユーステス

封印武器“フラメクの雷”を操り、遠近を自在に行き来する射撃型。本シリーズでは遠距離タイプが扱いやすい印象だが、ユーステスもご多分に漏れず手に馴染む。■で射撃、長押しでチャージ、（L）と合わせれば位置取りを変えながら撃てる。最大5発まで連射でき、リロードは▲。射撃を当てると「充填ゲージ」が溜まり、最大状態で▲リロードすれば高威力の強化弾を装填する。原作ユーステスといえば「充填」。あの仕組みがアクションへ巧みに落とし込まれていて、心憎いかぎりだった。

●ガランツァ

前作では巨大な槍斧を豪快に振り回し、行く手を阻んできた強敵。それが味方になると、これほど頼もしい存在もない。■＆▲攻撃を絡めたコンボに加え、▲は長押し中に槍を大きく旋回させ、離すと強烈なフィニッシュへ。攻撃やアビリティのヒットで「白狼ゲージ」が上昇し、満タンで「鎧散牙」状態に突入する。■も▲も一段と鋭くなり、まさに猪突猛進。

●マギラフリラ

こちらも前作の宿敵が、満を持しての参戦。魔剣を浮遊させて優雅に操る一族《刃重衆》の長だ。■から▲長押しへ派生でき、長押し中は（L）で魔剣を自在に操作する。魔剣を当て続けると「刃重ゲージ」が上昇。▲は正面へ魔剣を射出し、長押しでゲージを消費して攻撃を延長、撃ちきれば強力な追撃へとつながる。極めつけは、敵だった頃さながらにアビリティで伝説の武器を繰り出せること。ファン歓喜とは、まさにこのことだろう。

このほか、本作のストーリーに深く関わる重要キャラクターとして、十賢者の一人フラウ、六竜の一柱フェディエルも参戦する。

残念ながら時間の関係でそのすべては試せなかったが、原作で特異な設定を背負う二人が物語にどう絡むのか、気になって仕方がない。

満を持して実装される新バトルシステム「召喚」

そして『グラブル』ファンが待ち焦がれたであろう新システムが「召喚」だ。『グラブル』といえば召喚、これだけは譲れない。

召喚石は最大4種までセットして持ち込め、バトル展開に応じて使い分けられる。発動すると一定時間その召喚キャラクターを直接操作して戦えるうえ、召喚中は無敵。

スタンダードな使い方は、敵の危険な攻撃へのカウンターだ。凶悪なラッシュを無敵でやり過ごしながら一方的に攻撃を叩き込み、敵をブレイクして隙だらけにできる。凍結でスタンを取り続けるタイプや、回復アイテムを増やすもの、味方を包む無敵バリアを張るものなど、サポート寄りの召喚もあり、4人パーティの能力との組み合わせは無限大に思えた。

ラインナップがまた濃い。マナガルム、フラカーン、ロックゴーレムといった前作の強敵たちを始め、ゴブリン、さらにはゴールドスライムや希望抱きし空の民まで。この変わり種の並びを見た瞬間、ベテラン騎空士なら確実にニヤリとするはずだ。

日郄氏は「一瞬で操作キャラが丸ごと変わってしまうからこそ、見ただけで何をすべきか直感的にわかること」を重視したと語る。独自の魅力と分かりやすさの両立、見事だった。

そしてもう一つの系統が「アセンドチェイン」。リンクタイム中にルリアがスタンバイし、その後パーティの奥義連携を成功させると発動する特別な召喚だ。試遊で連携を繋いだその先、ルリアが呼び出したのは──プロトバハムート。そして「カタストロフィ」が炸裂した。うん、最高にグラブルしている。これが見たかったのだ。

なお、召喚が使えるのはクエスト概要に「召喚石使用可能」とあるもののみ、アセンドチェインは「CHAOS」以上の高難度で発動する仕様となっている。

ローグライクで遊び尽くすシングルプレイ専用モード「極沌空所」

最大4人の「クエスト」には新たな上位レベルとボスバトルが多数追加。そして今回、シングルプレイ専用の新モード「極沌空所（きょくとんくうしょ）」がお目見えした。

ランダムに出現するステージを踏破しながらバフを獲得し、最奥を目指す──いわゆるローグライク系のモードだ。ステージクリアごとに3つのバフからひとつを選んで取得でき、それらを積み重ねて自分だけのビルドを組み上げていく。

お題も実に多彩。単純に敵を倒すものから、逃げる敵を捕まえるもの、その他バラエティに富んだものも多数用意されている。前作はわりと真面目な作りが多かったぶん、このいい意味ではっちゃけた遊び心は新鮮そのもの。こういう茶目っ気こそ『グラブル』らしさだと思う。

実はこのモード、初心者にもやさしい。全5階層のうち中盤の第3階層は難易度「マニアック」の段階で開放され、ここを遊んでおくと、強化素材が大量に手に入るため、マニアックやプラウドの攻略がぐっと楽になるという。

マルチが少し苦手という人でも、ひとりでじっくり強化素材を稼げる救済的な立ち位置も兼ねているわけだ。

限界を超えろ！ 「マスタースキル」でキャラクターを極める

Lv100に到達したキャラクターは、MSP（マスタリーポイント）を消費して「マスターレベル」を上げ、さらなる強化が可能になる。

肝となるのは、各キャラに用意された3つの「マスタースタイル」からひとつを選んで伸ばしていく点だ。

たとえばグラン／ジータなら、Class Lvに応じて攻撃力やコンボフィニッシュのダメージ上限が伸びる「覚醒」、回復アビリティで「不屈の攻刃」を付与する「真髄」、かばうたびに「カリスマ」を永続付与する「極意」といった具合。

福原氏はこれを王道・覇道・邪道とざっくり大別して見せてくれたが、邪道寄りのスタイルではアビリティの役割そのものがごっそり変わるという。同じ技でも「何を狙って撃つのか」がまるで違ってくるため、新アビリティに匹敵する手触りが味わえる仕掛けだ。

着想の起点は、某有名ハクスラにおける、ビルド次第でプレイスタイルが激変する面白さ。「前作でやり込んだお気に入りのキャラを、習熟者がさらに極められるように」という思いから生まれたシステムである。育成沼の住人としては、これだけで何時間でも溶かせる自信がある。

あの宿敵が3Dで！ 新ボス「ザ・ワールド」、そして“鋼鉄の翼”

新キャラクターでパーティを組み、新ボス「ザ・ワールド」へ挑むデモプレイも披露された。

ピンときた方も多いだろう。ザ・ワールドは『グラブル』のアーカルムシリーズの一柱にして、常設コンテンツ「アーカルムの転世 レプリカルド・サンドボックス」の最深部、エリア・ムンドゥスに鎮座する難敵。9周年で実装された、あのボスである。砂箱に通い詰めた身としては、3Dで相まみえるというだけでもう感慨深い。

デモでは原作さながらの攻撃や、段階的に行動が変化する要素が見事に再現されていた。

タロットカードを生成して能力を吸収し、自らを強化していく厄介なギミックや、ジャスティスのカードといった原作ネタもしっかり。一撃死級の大技に対しては、安全地帯へ各自逃げる、ルートを見極める、召喚でまとめて破壊するといった対処が要求され、緊張感は相当なものだった。

しかも原作で第3形態がレプリカルド・サンドボックスに登場した流れを汲みつつ、ひとつのバトルのなかで第1〜第3形態を駆け抜ける構成だというから贅沢きわまりない。

さらに福原氏は、原作でも屈指の人気を誇る“鋼鉄の翼”ベルゼバブの参戦を明言。加えて「ザ・ワールドやベルゼバブに並ぶ有名どころ」という未公開ボスの存在まで匂わせてくれた。誰が来るのか、ワクワクが止まらない。

アクションが苦手でも大丈夫。アシスト操作とクロスプレイ

福原氏が「ぜひ強調してほしい」と念を押していたのが、アシスト操作の対応範囲拡大だ。前作では一定以上の難易度でアシストが使えず、そこで離脱してしまうプレイヤーもいたという。

本作ではマニアック、プラウド、そして新難易度CHAOSまでアシスト・フルアシストが使用可能になり、「極沌空所」でも機能する。使えないのはエンディング後のシビアなエンドコンテンツのみで、なんとゲーム全体の9割以上をアシスト・フルアシストで遊べるそうだ。アクションが得手でない人にも、この大ボリュームを存分に味わってほしい。

なお、マルチプレイはクロスプレイに対応し、Nintendo Switch 2／PS5／PS4／Steamの垣根を越えて最大4人で協力可能。Switch 2同士ならローカル通信でも遊べる。

日郄氏によれば、DLSSの採用やGPU最適化を早期から詰め、アクションRPGとして外せないフレームレートの安定を最優先したとのこと。携帯モードとテレビモードを頻繁に行き来しても違和感が出ないよう作り込んだ結果、各機種の絵作りは一見して違いがわからないレベルにまとまったという。

インタビュー 開発の裏側を福原哲也氏・日郄三四郎氏に聞く

試遊後のインタビューでは、開発の核心に迫る話が次々と飛び出した。印象的だった部分を抜粋してお届けする。

まずは新キャラ6人の選定理由について。福原氏が明かしたのは、開発期間から逆算して「6人」という枠がまず決まったという事情だった。

前作発売後にイドやガランツァ、マギラフリラの人気が高まり、なかでもマギラフリラはプレイアブル化の要望が群を抜いて多かったため、早い段階で制作が決定。敵だった二人が仲間になるまでの経緯は、追加イベントでしっかり描かれているという。

ベアトリクスとユーステスも要望の多かった面々で、前作では「組織」からゼタとバザラガしか登場していなかったぶん、4人でパーティを組めるようにしてキャラクターの魅力を伝えやすくしたい狙いがあるそうだ。フラウとフェディエルについては、『グラブル ヴァーサス』シリーズ未登場で、かつ特異なバックボーンを持つ点が決め手になったと語る。

続いて新システム「召喚」は、なぜ前作では実装されなかったのか。

日郄氏によれば、開発のごく初期には召喚の構想があったものの、ストーリー上ルリアと離れている時間が長いことやゲーム仕様との噛み合わなさから、演出として落とし込む形になったという。

福原氏はここで本音をのぞかせた。前作は王道ファンタジーとして大真面目に作った反面、振り返ってみると『グラブル』としては少々“いい子”すぎたと感じており、本作では「グラブルらしいふざけ方をしよう」と考えたのだとか。

参考にしたのは、1997年に登場したPlayStation用格闘ゲーム『トバル2』。プレイアブルは10人ほどながら、敵や雑魚まであらゆるアセットを使って膨大な数のキャラを動かせた、あの自由さだという。「限られたプレイアブル枠とは別に、召喚としてならいろいろなキャラで遊べる」─その発想が、あのカオスな召喚ラインナップへと結実したわけだ。

新システム「マスタースキル」の開発時の思い出という質問では、日郄氏がイドのチャージアビリティにまつわる因縁話を語ってくれた。

3段階チャージのパンチは隙が大きすぎて前作ではほとんど使われず、気合いを入れてモーションを作っただけに悔しかったのだという。そこで、使いにくさは残したまま「1発目さえ的確に当てればリキャストが即座に溜って即再発動でき、そのまま連続でHITさせるとチャージが加速していく」という尖った性能に再設計。敵を読み切って置きにいくロマンが詰まった一手だ。

一時は強すぎて全員が使い始めてしまい、かなりの調整を経て完成したというから、その熱の入りようがうかがえる。

続いて、今回の試遊で楽しめた“グラブルらしいおふざけ”についても聞いてみた。ここまで来たら「オイラ」とも戦いたいなと。ただ、無茶ぶりが過ぎたか、福原氏は「それはエイプリルフール級にやりすぎ（笑）」とやんわり。

それでもヒントはくれた。前作でも、なぜかカニを集めさせられる場面に覚えのある騎空士は多いはず。今作ではそのカニが、さらにあちこちでフィーチャーされているというのだ。「海産物、というのがいかにもグラブルらしい要素かなと」と笑う福原氏。なるほど、その“ふざけ”は大歓迎である。

最後に、発売を待つ騎空士たちへ。

日郄氏は、前作発売からの2年間、絶えず届くポジティブな声に支えられてきたと振り返る。初報の際は「期待に応えられるだろうか」と不安もあったが、国内外から寄せられた喜びの声に報われた思いでいっぱいだったという。

福原氏も「想像以上の反響が本作の開発につながった」と続け、「コンシューマー開発ではまだまだ新参ですが、満足いただける一本に仕上がっています」と胸を張った。

なお、マギラフリラら“リリンク組”の原作への逆輸入について尋ねると、福原氏は「可能性は常に無限大」とニヤリ。

その可能性を信じたい限りだ。

『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』は2026年7月9日（木）発売。

6月18日には体験版の配信も予定されている。空の旅に、終わりはない。

製品情報

GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok（グランブルーファンタジー リリンク：エンドレスラグナロク）

・ジャンル：アクションRPG

・プレイ人数：1〜4人（オンラインの場合）

・対応プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Steam

・発売日：2026年7月9日（木）／体験版は6月18日配信予定

・価格（税込）：通常版6,930円／スペシャルエディション9,900円／アップグレードキット3,960円・同スペシャルエディション6,490円

・CERO：B（12歳以上対象）

・開発・発売：株式会社Cygames（サイゲームス）

※前作セーブデータを引き継げる有償「アップグレードキット」も用意

© Cygames, Inc.

(執筆者: sasuke_in)