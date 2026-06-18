日向坂46大野愛実『CanCam』初表紙！「サイリウムカラーの“赤”を着るとアドレナリンが出る（笑）」

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日向坂46の大野愛実が『CanCam』8月号通常版（6月23日発売）の表紙を飾ることが発表された。

■特集テーマは「大野愛実の色×色、自由研究～！」

3月に『CanCam』専属モデルへ就任したばかりの大野愛実が、8月号通常版の表紙に降臨。誌面に登場するたび大きな反響を呼んできた人気と存在感が、異例の早さでの初表紙を引き寄せた。

記念すべき初表紙を彩るのは、夏の光を纏ったような素肌感に溢れるナチュラルな表情。「いつもより眉毛の色が薄かったり、下まつ毛にもマスカラを塗ったり、グロスを塗ったりと細かい差なんですが、こんなに印象が変わるんだと感動しました」と大野。あどけなさと透明感を併せ持つ、19歳ならではの瑞々しい愛らしさから目が離せない。

カバーガール特集では、「大野愛実の色×色、自由研究～！」をテーマに、Blue、Khaki、Pink、Red、Whiteの5色で夏のおしゃれに挑戦。初表紙への想いやフレッシュな素顔をたっぷり明かしたスペシャルインタビューも収録されるなど、大野の現在地がぎゅっと詰まった充実の内容となっている。

いろいろな“イロ”を纏いながら大人へと進化していく大野の姿が楽しめる今回のカバーガール特集。“Red”のパートでは、「サイリウムカラーの“赤”を着るとアドレナリンが出る（笑）」と、16thシングル「クリフハンガー」でセンターを務めたアイドル魂がチラリ。赤ボーダー×メガネのスタイリングに、「おしゃれなウォーリーが爆誕です（笑）」とまなみん節も絶好調だ。どの“イロ”にも大野の素直な想いが綴られているので、ぜひ誌面でチェックしよう。

さらに、理想の女性像や、アイドル、モデルとして芽生え始めた意識など、インタビューではまだまだ多彩なトピックにフォーカス。ガールズアワードの舞台裏で先輩モデル・山下美月に初めて会い、その美しさに衝撃を受けたというエピソードや、「おいしいものを食べたいし、脂っぽいお肉もたくさん食べたい（笑）」と茶目っ気たっぷりに笑う10代ラストイヤーの意気込み（？）などなど、この1年間を振り返る秘蔵のカットの数々とともに掲載。

また「HMV＆BOOKS online限定特典カード」（B5サイズ）も必見。A・B・Cの3種類から好きな1枚を手に入れられる限定特典版が、HMV＆BOOKS onlineにて先着・数量限定で販売される。

■書籍情報

2026.06.23 ON SALE

『CanCam』8月号通常版

■関連リンク

『CanCam』公式サイト

https://cancam.jp

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com