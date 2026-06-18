SixTONES森本慎太郎、ソロCMで“小さいサイズ”に変身「意外とかわいい」
6人組グループ・SixTONESの森本慎太郎が18日、都内で行われたレチノール配合シャンプー『レチスパ』ブランドアンバサダー就任＆新CM発表会に登壇した。商品のイメージカラーである全身オレンジのカラースーツを着用し「（ティモンディ）高岸（宏行）さんではないので。森本慎太郎でございます」と茶目っ気たっぷりにあいさつした。
【動画】森本慎太郎が小さくなってシャンプーボトルにしがみつく…！新CM
新CM「試して、レチスパ」編では、小さくなった森本がシャンプーのボトルに捕まる姿が見どころに。「僕はSixTONESというグループにいるんですけど、6人と比べると僕は大きい方の人間。小さくされることはない。小さくなった自分って意外とかわいい。慎太郎、小っちゃくなってもいけるんだなと思いました」と胸を張る。
「これくらいの大きいレチスパにしがみつきながら撮っていたんですけど」と等身大サイズのオブジェを横に「体勢がしんどくて大変でしたが、頑張ってよかったです。なにかにしがみつくのは子供の頃、木登りしていた時以来じゃないですか」と笑った。
撮影は「めちゃくちゃ楽しかったです。スタッフさんも笑ってくれて僕の表情や声を聞いてその場でいろんなものをご提案いただき、ともにつくっていった」と振り返り、「僕の表情を引き出してくれてる。モニターチェックも楽しかったです」と満足げ。放送開始後には「まずメンバーに感想を聞きたい」と楽しみにしていた。
【動画】森本慎太郎が小さくなってシャンプーボトルにしがみつく…！新CM
新CM「試して、レチスパ」編では、小さくなった森本がシャンプーのボトルに捕まる姿が見どころに。「僕はSixTONESというグループにいるんですけど、6人と比べると僕は大きい方の人間。小さくされることはない。小さくなった自分って意外とかわいい。慎太郎、小っちゃくなってもいけるんだなと思いました」と胸を張る。
撮影は「めちゃくちゃ楽しかったです。スタッフさんも笑ってくれて僕の表情や声を聞いてその場でいろんなものをご提案いただき、ともにつくっていった」と振り返り、「僕の表情を引き出してくれてる。モニターチェックも楽しかったです」と満足げ。放送開始後には「まずメンバーに感想を聞きたい」と楽しみにしていた。