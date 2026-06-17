50代女性がお金をあまりかけずに楽しめる場所は？ 物価高で老後資金が心配です
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、50代女性がお金をたくさん使わなくても楽しめる場所についてご紹介します。
実は、お金をたくさん使わなくても、十分に充実した時間を過ごせる場所はたくさんあります。
例えば最近の大型図書館です。本を借りるだけの施設ではなく、カフェのようにゆったり過ごせる空間を備えたところも増えています。雑誌や小説、美術書などを自由に読むことができ、新しい趣味や興味を見つけるきっかけにもなります。
また、植物園や日本庭園もおすすめです。自治体が運営している施設であれば、数百円程度で入園できるところも少なくありません。季節の花や緑を眺めながらゆっくり散策するだけでも、気分転換になりますし、適度な運動にもなります。
知的な刺激を求めるなら、大学の一般開放エリアや学内博物館を訪れてみるのもいいでしょう。歴史ある建物や落ち着いたキャンパスの雰囲気を楽しめるほか、一般利用できる学食やカフェを利用できる大学もあります。
体を動かしたい人には、公営のスポーツセンターや市民プールもあります。民間のスポーツジムに比べて利用料が安く、気軽に運動を始めることができます。
さらに、公民館やコミュニティセンターで開催されている講座やサークル活動も人気があります。ヨガや太極拳、手芸、スマホ教室など内容はさまざまで、新しい趣味や地域の仲間づくりにつながることもあります。
お金をかけることだけが楽しみではありません。図書館で読書をしたり、庭園を散策したり、地域の講座に参加したりと、少ない費用でも心が豊かになる時間はたくさんあります。自分に合った場所を見つけて、50代からの時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、50代女性がお金をたくさん使わなくても楽しめる場所についてご紹介します。
Q：物価高もあって老後資金が心配。50代女性がお金をあまりかけずに楽しめる場所はありますか？「50代になり、物価高もあって老後資金が足りるか心配になり、以前のように外食や旅行を楽しむ機会が減りました。家にばかりいるのも退屈ですが、お金をあまりかけずに楽しめる場所はありますか？」（50代・女性）
A：お金をたくさん使わなくても、ゆったり過ごせる場所は意外とたくさんあります50代になると、若い頃のようにショッピングやレジャーにお金を使う機会が減ったり、落ち着いた場所で自分の時間を楽しみたいと感じたりする人も増えてきます。
実は、お金をたくさん使わなくても、十分に充実した時間を過ごせる場所はたくさんあります。
例えば最近の大型図書館です。本を借りるだけの施設ではなく、カフェのようにゆったり過ごせる空間を備えたところも増えています。雑誌や小説、美術書などを自由に読むことができ、新しい趣味や興味を見つけるきっかけにもなります。
また、植物園や日本庭園もおすすめです。自治体が運営している施設であれば、数百円程度で入園できるところも少なくありません。季節の花や緑を眺めながらゆっくり散策するだけでも、気分転換になりますし、適度な運動にもなります。
知的な刺激を求めるなら、大学の一般開放エリアや学内博物館を訪れてみるのもいいでしょう。歴史ある建物や落ち着いたキャンパスの雰囲気を楽しめるほか、一般利用できる学食やカフェを利用できる大学もあります。
体を動かしたい人には、公営のスポーツセンターや市民プールもあります。民間のスポーツジムに比べて利用料が安く、気軽に運動を始めることができます。
さらに、公民館やコミュニティセンターで開催されている講座やサークル活動も人気があります。ヨガや太極拳、手芸、スマホ教室など内容はさまざまで、新しい趣味や地域の仲間づくりにつながることもあります。
お金をかけることだけが楽しみではありません。図書館で読書をしたり、庭園を散策したり、地域の講座に参加したりと、少ない費用でも心が豊かになる時間はたくさんあります。自分に合った場所を見つけて、50代からの時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)