私たちが普段何気なく走っている道路。そこには綺麗な白い線が引かれています。 札幌ボデー工業株式会社の公式X（@sapporo_body_）が、そんな道路の白線を引くための「超激レアな特殊車両」を紹介し、注目が集まっています。



【写真】左右にハンドルを備えた激レア特殊車両

ハンドルが左右についたレア車両！

「珍しい車両が修理で弊社に入って来ました！なんとハンドルが左右に！」という言葉とともに添えられた写真には、運転席と助手席のどちらにもハンドルが設置された、一見すると不思議な車内の様子が写し出されていました。実は、左右のハンドルで用途が異なるのだそう。



▽右ハンドルのとき

普段、公道を移動・走行するときに使用。



▽左ハンドルのとき

道路の左側に幅寄せして白線を引くときに使用。



投稿のコメント欄では、「左の座席にも、右座席と同じようにペダルがついているの？」という鋭い質問が寄せられていました。札幌ボデー工業さんの回答によると、「ペダルも（左右両方に）付いていて、片方のハンドルを回すと反対側も同じ動きをする」とのこと。また、「ギアから左ハンドル用に伸びているんですね。よく見ると色々面白いところがいっぱい！」 といった、車両の精巧なメカニズムに感心する声も上がっていました。