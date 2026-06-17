日本で急死した台湾女優、新たに発見された小惑星の名に　夫は韓国人歌手

故バービィー・スーさんが、“本当の星”となった。

6月15日（現地時間）、香港メディアの『星島日報』によると、香港の天文学者、楊光宇氏が発見した小惑星に、「徐熙媛（バービィー・スー）」の名称が正式に付与されたという。

【写真】日本で急逝、バービィー・スーさん生前最後の姿

報道によると、国際天文学界の公式機関が最近発表した「小天体命名作業部会」の公示で、第208663号小惑星が「徐熙媛（英語名：Xuxiyuan）」と正式に命名された。

この小惑星を発見した楊光宇氏は、香港のアマチュア天文学者であり、元香港天文学会会長でもある人物。同氏は2002年4月12日、米アリゾナ州のデザート・イーグル天文台でこの小惑星を観測・発見した。当時は「2002 GF11」という仮符号が付けられていた。

楊光宇氏は国際天文学界でも著名な人物で、これまでに2000個以上の小惑星を発見したことで知られている。過去にも複数の小惑星に、ブリジット・リン、テレサ・テン、アンディ・ラウ、レスリー・チャン、フェイ・ウォンといったスターの名前を付けている。

なおバービィー・スーさんは昨年2月、日本旅行中に急性肺炎で急逝した。享年48。

（画像＝『VOGUE KOREA』）バービィー・スーさん（左）と夫のク・ジュンヨプ

夫であるク・ジュンヨプは今も、故人の墓がある金宝山を毎日のように訪れているという。また今年の一周忌には、自らデザインした追悼彫刻の除幕式を執り行った。

（記事提供＝OSEN）