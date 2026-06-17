17日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比8.8％減の4931億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.5％減の3906億円だった。



個別では上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ <1308> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種 <1546> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経２２５（年４回決算型） <2624> 、ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ヘッジなし <426A> 、上場インデックスファンドＪＰＸ日経 <1592> など48銘柄が新高値。ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 <2517> 、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> 、ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> など15銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ 銀ビジネス ＥＴＦ <579A> が5.96％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が4.26％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.25％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が3.65％高、グローバルＸ 防衛テック－日本株式 ＥＴＦ <513A> が3.63％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は7.05％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は4.78％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は4.76％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は4.72％安、グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> は3.81％安と大幅に下落した。



日経平均株価が497円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2786億8500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金は2907億9900万円で、やや下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が295億2200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が249億4500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が177億2100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が124億7800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が79億5400万円の売買代金となった。



株探ニュース