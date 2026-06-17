初のワゴンR

スズキのインド法人「マルチ・スズキ」は2026年6月4日、現地で生産しているコンパクトモデル「ワゴンR」をベースにした同社初のフレックス燃料車を発表しました。

マルチ・スズキによるインド製ワゴンRは1999年にデビューしました。初代は日本の軽自動車「ワゴンR」をベースに、ボディの拡大や1.1リッター直列4気筒エンジンの搭載など、インド市場のニーズに合わせた仕様に変更したモデルでした。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ新型「“大きな”ワゴンR」です！ 画像で見る（55枚）（30枚以上）

現行モデルは2019年にフルモデルチェンジを受けた3代目で、専用プラットフォームを採用しています。ボディサイズは全長3655mm×全幅1620mm×全高1675mm、ホイールベース2435mm。日本で販売されている「クロスビー」に近いサイズ感です。

パワートレインは1リッター直列3気筒ガソリンエンジン（最高出力68.5馬力、最大トルク91.1Nm）と1.2リッター直列4気筒エンジン（最高出力90.9馬力、最大トルク113.7Nｍ）の2種類を設定し、5速MTまたは、シフト操作を自動化したAGS（オートギアシフト）を組み合わせています。

今回発表されたのは、そんなインド製ワゴンRのフレックス燃料車（Vehicle）。ガソリンだけでなく、バイオエタノールを高い割合で混合した燃料（FFV＝Flex Fuel）も使用できるのが特徴です。

原料となる植物が生育過程でCO2を吸収するため、化石燃料よりCO2排出を抑えられるとされています。また、粒子状物質（PM）の排出低減も可能であり、地域の大気環境改善にも寄与します。

同社によると、このワゴンR FFVはインド初の量産型フレックス燃料車で、混合比率E20（エタノール20%）からE100（エタノール100％）まで対応します。車両側が燃料中のエタノール濃度を自動で検知し、燃料噴射量や点火時期を最適化するため、ドライバーは燃料の種類を意識する必要がありません。

発表会には閣僚が臨席し、「インドは毎年大量の原油を輸入しており、エタノールなどのバイオ燃料は、この依存度を低減しつつ農村経済を強化するための重要な手段です。フレックス燃料車は、エタノールに対する強力かつ持続可能な需要を生み出し、農家、産業界、そして環境のすべてに利益をもたらします」と述べました。

世界的に電動化が進むなか、インドではEV（電気自動車）の普及に加え、バイオ燃料の活用による脱炭素化も国家戦略のひとつとして推進されています。今回発表されたワゴンR FFVは、原油輸入への依存低減や農業振興といった政策目標にも合致するモデルとして、今後の普及動向が注目されます。