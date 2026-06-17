歌手兼女優のヘリが、ファンミーティングの衣装をめぐるオンライン上の反応に正面から向き合った。

16日、ヘリは自身のSNSに「Night Version」という短いコメントとともに複数の写真を掲載した。ヘリはブラックレザーの衣装とホットパンツを着用し、最近浮上した「腹部ライン論争」を正面突破するかのように、ウエストラインをあらわにし、すらりとしたスタイルを披露した。

これに先立ち、ヘリは13日、ソウル・梨花（イファ）女子大学サムスンホールで「2026 HYERI ASIA TOUR FANMEETING IN SEOUL」を開催し、ファンと交流した。公演後、オンライン上ではヘリが着用した体にフィットしたワンピースをめぐり、さまざまな意見が寄せられた。一部のネットユーザーは、衣装のデザインやシルエットのために腹部のラインが実際よりも強調されて見えると反応した一方、「衣装による錯視効果にすぎない」「相変わらず健康的で美しい」といった意見も続いた。

論争が広がると、ヘリはファンとのコミュニケーションプラットフォームを通じて自ら心境を明かした。ヘリは「正直、私は今の自分が好きだけど、見る人たちはプロらしくないと思うかもしれないから」とした上で、「（でも、なぜ痩せていないとプロらしくないと思われるのかは分からないけど）それでもみんなが望むなら頑張ってみるね！ 運動もして、健康的に」と伝えた。

一方、ソウル公演を成功裏に終えたヘリは、マカオ、ホーチミン、香港、台北などアジアの主要都市を巡りながら、ファンミーティングツアーを続ける予定だ。