「株で儲けた話を聞くともったいないと思うが」福岡銀行の定期預金に250万円・46歳男性の判断
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、福岡県在住46歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。
年齢性別：46歳男性
同居家族構成：本人、子（16歳）
居住地：福岡県
雇用形態：正社員
年収：520万円
現預金：400万円
リスク資産：100万円
現在利用している定期預金は、「福岡銀行の定期預金7年もの（参考：2026年5月時点で金利年0.7％）で250万円」を預けているとのこと。
定期預金の目的は「子どもの進学などの教育資金として福岡銀行に預けている。生活拠点の銀行で便利なので使っています。正直老後のことを考える程の余裕はまだありません」と今は教育資金を優先している様子です。
現在の資産配分は「現金8割、リスク資産2割くらいです。万が一に備えて現金は多めにしています」とあります。
その理由については「昔、投資で失敗した経験からも、現金に余裕があるのは安心感があります」と話します。
実際に、現金が手元にあることで「上の子どもが1人暮らしや留学で大きな出費があった時や、（自分が）転職をした時は余裕を持って次の仕事を探すことができました」とのこと。
とはいえ、「知り合いの投資家が株で大儲けした話を聞くと、もったいないことをした」と感じることもあるそう。
現在は「子どもがまだお金がかかる時期。現金に余裕がないので、リスク資産はとりあえず保留します」とコメントを残されていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：あまみさん
年齢性別：46歳男性
同居家族構成：本人、子（16歳）
居住地：福岡県
雇用形態：正社員
年収：520万円
現預金：400万円
リスク資産：100万円
教育資金として「福岡銀行のスーパー定期に250万円」現預金について、「すぐに引き出せるように普通預金と、余裕がある分は定期預金」という形で管理しているというあまみさん。
定期預金の目的は「子どもの進学などの教育資金として福岡銀行に預けている。生活拠点の銀行で便利なので使っています。正直老後のことを考える程の余裕はまだありません」と今は教育資金を優先している様子です。
資産配分は現金8割、リスク資産2割「投資で失敗した経験から」手元に現預金はいくらあると安心か、との問いには「現金で500万円ほど。自分に何かあっても1年は生活できるくらい」を基準として考えているそう。
現在の資産配分は「現金8割、リスク資産2割くらいです。万が一に備えて現金は多めにしています」とあります。
その理由については「昔、投資で失敗した経験からも、現金に余裕があるのは安心感があります」と話します。
実際に、現金が手元にあることで「上の子どもが1人暮らしや留学で大きな出費があった時や、（自分が）転職をした時は余裕を持って次の仕事を探すことができました」とのこと。
とはいえ、「知り合いの投資家が株で大儲けした話を聞くと、もったいないことをした」と感じることもあるそう。
現在は「子どもがまだお金がかかる時期。現金に余裕がないので、リスク資産はとりあえず保留します」とコメントを残されていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)