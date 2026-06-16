バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が１６日放送のテレビ朝日系特番「プラチナファミリー ３時間ＳＰ 高嶋ちさ子をつくった高嶋家大集合ＳＰ」（午後７時）に出演。父・弘之さんとの番組初共演を果たした。

スタジオに登場した弘之さんが「この間、９２歳になりました」と言うと、共演の小泉孝太郎は「声が！ 声量がすごくお元気で」とびっくり。

「プラチナファミリー」という番組について「毎回、見てます。つまらない時もありますね」といきなり言い放った弘之さんの言葉に、高嶋は「やめなよ！ ね〜！」と絶叫。

「番組で時々、『こうした方が良かったんじゃないか』とか『あれを知らなかったのは恥だぞ』とか言います」と明かした父の言葉に「よくある、よくある。歴史の人とか出てくるから、それを知らなかったりすると（言われる）」とうなづいた高嶋。

弘之さんが「言っちゃいいか悪いか知らないけど、前にお茶の小堀遠州さんをね〜、お茶ですよ。小堀さんと言えば。それぐらい知っておかないと、まずいでしょ、あなた方もね」と遠州流茶道の流祖・小堀遠州氏を知らなかった高嶋、小泉、さらに進行役の「オリエンタルラジオ」藤森慎吾の３人をまとめてバッサリ。

「あれはちょっとね。テレビの中に入って、殴りたかったですよ」とまで口にした弘之さんを高嶋は「もう分かったからさ！」と服を引っ張って制していた。