沖縄サントリーアリーナにLED搭載フロア導入…琉球がBプレミア初年度へ“アジア初”の取り組み

6月16日、琉球ゴールデンキングスは、2026－27シーズンからホームアリーナの沖縄サントリーアリーナに導入されるLED搭載フロア「VISIONフロア（VISION FLOOR）」を使用し、ホームゲームを開催することを発表した。

クラブによると、プロスポーツチームのホームゲームにおいて、シーズンを通してLED搭載フロアを使用する事例はアジア初。2026年9月に開幕するBプレミア初年度へ向け、琉球が新たな観戦体験の創出に乗り出す。

VISIONフロアは、ドイツに本社を置くASB Systembau Horst Babinsky GmbHが開発した、FIBA公式認証取得のLED搭載フロア「ASB GlassFloor（ASB LumiFlex）」を採用した設備。競技に必要な安全性や機能性を備えながら、映像、照明、音響と連動した演出を可能にする次世代型のスポーツフロアだ。

選手紹介やハーフタイムショー、タイムアウト演出などでは、コート全面を活用したダイナミックな演出が可能となる。さらに、沖縄サントリーアリーナのメガビジョンやリボンビジョンとも連動することで、会場全体の一体感を高めることが期待されている。

琉球は、VISIONフロアの使用について「単なる設備の刷新ではありません」と説明。スポーツを通じて生まれる歓声や夢、沖縄の可能性を描く新たな舞台として位置づけ、「もっと“みんな”が楽しいアリーナ」を目指すとしている。

Bプレミアでは「世界一型破りなライブスポーツエンタメ」という新たなビジョンが掲げられている。琉球は沖縄サントリーアリーナ、沖縄アリーナ株式会社とともに、スポーツとエンターテインメントの可能性を広げながら、アリーナに集うファンへこれまでにない臨場感や没入感を届けていく。







🆕アジア初🏟️

沖縄サントリーアリーナにLED搭載フロア導入…琉球がBプレミア初年度へ新たな観戦体験https://t.co/SIPvlVnyQX

クラブの発表によると、プロスポーツチームのホームゲームにおいて、シーズンを通してLED搭載フロアを使用するのはアジア初🏟️

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- バスケットボールキング (@bbking_jp) June 16, 2026

【動画】沖アリ常設“LEDコート”の稼働イメージ映像