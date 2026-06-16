リンガーハットは、全国のとんかつ専門店「浜かつ」において、梅と青しそを巻いた爽やかな夏の人気商品〈梅しそ巻〉の3種類の御膳と、ランチタイム限定のメニューを、7月1日から期間限定で販売する。さらにさっぱりと食べられる、〈おろしポン酢〉を添えている。

〈梅しそ巻〉は、ヒレ肉とバラ肉2種類の豚肉を重ね、和歌山産の紀州南高梅と青しそをまいた、夏にぴったりの爽やかな浜かつの人気商品になっている。

〈梅しそ巻〉は単品でも注文が可能なため、好きな商品にさらにプラスして楽しめる。



「梅しそ巻きとヒレ御膳」（左から： エビフライ、あじふらい)

今年は、「梅しそ巻きとヒレ御膳」、「梅しそ巻きとロース御膳」、「梅しそ巻きとチキン御膳」の3種類を用意した。「梅しそ巻きとヒレ御膳」は、エビフライを長崎産の肉厚な〈あじふらい〉に変更も可能できる。さらに、ランチメニューで「梅しそ巻きとチキン御膳」を100円お得な1590円で楽しめる。

［小売価格］

梅しそ巻きとヒレ御膳：2290円

梅しそ巻きとロース御膳：1890円

梅しそ巻きとチキン御膳：1690円

梅しそ巻きとチキン御膳 ランチメニュー：1590円

（すべて税込）

［発売日］7月1日（水）

リンガーハット＝https://www.ringerhut.co.jp