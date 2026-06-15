パリ発アイウェアブランド「ジミー フェアリー」が伊勢丹メンズ館でポップアップ開催

パリ発のアイウェアブランド「ジミー フェアリー（Jimmy Fairly）」が、伊勢丹新宿店 メンズ館でポップアップを開催する。期間は6月17日から7月7日まで。

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同ブランドは、2010年にアントナン・シャルティエ（Antonin Chartier）が設立。現在ヨーロッパで140店舗以上を展開しており、フレンチエスプリが光る洗練されたデザインと、サステナブルな素材・製法にこだわったコンテンポラリーなアイウェアを提案している。ポップアップでは、今回に向けてブランドを代表する人気モデルをベースに日本人が快適に着用できるようフィット感を追求して製作した、ブランド初のアジアンフィットコレクションを数量限定で発売する。

◾️Jimmy Fairly ISETAN POP UP STORE

開催期間：2026年6月17日（水）〜 7月7日（火）

開催場所：伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーション

所在地：東京都新宿区新宿3-14-1

営業時間：10:00〜20:00