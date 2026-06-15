SHANKが7月15日の岐阜 Yanagase antsを皮切りに、11月25日の福岡 BEAT STATIONまで、全国18公演のツアー＜THE TOUR 2026＞を開催する。各地のゲストバンドが発表となった。

ゲストに名を連ねたのはlocofrank、COUNTRY YARD、SHADOWS、IRIE BOYS、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、ROTTENGRAFFTY、Dizzy Sunfist、山嵐、Boobie Trap、Survive Said The Prophetといった10組。周南公演のみワンマンとなる。

チケットのオフィシャル最終先行受付は、本日6月15日(月)20:00より。

　

■ツアー＜THE TOUR 2026＞
07月15日(水)　岐阜 Yanagase ants
　open18:30 / start19:00
　w/ locofrank
07月16日(木)　愛知・名古屋 DIAMOND HALL
　open18:00 / start19:00
　w/ locofrank
08月05日(水)　東京・渋谷 Spotify O-EAST
　open18:00 / start19:00
　w/ COUNTRY YARD
08月18日(火)　大阪 Yogibo META VALLEY
　open18:00 / start19:00
　w/ SHADOWS
08月19日(水)　京都 KYOTO MUSE
　open18:15 / start19:00
　w/ SHADOWS
09月01日(火)　北海道・札幌 PENNY LANE24
　open18:00 / start19:00
　w/ IRIE BOYS
09月02日(水)　北海道・旭川 CASINO DRIVE
　open18:30 / start19:00
　w/ IRIE BOYS
09月24日(木)　兵庫・神戸 太陽と虎
　open18:30 / start19:00
　w/ SPARK!!SOUND!!SHOW!!
09月25日(金)　岡山 YEBISU YA PRO
　open18:15 / start19:00
　w/ SPARK!!SOUND!!SHOW!!
10月02日(金)　香川・高松 DIME
　open18:30 / start19:00
　w/ ROTTENGRAFFTY
10月03日(土)　愛媛・松山 WstudioRED
　open17:15 / start18:00
　w/ ROTTENGRAFFTY
10月13日(火)　茨城・水戸 LIGHT HOUSE
　open18:30 / start19:00
　w/ Dizzy Sunfist
10月14日(水)　千葉 LOOK
　open18:30 / start19:00
　w/ Dizzy Sunfist
11月04日(水)　石川・金沢 EIGHT HALL
　open18:00 / start19:00
　w/ 山嵐
11月06日(金)　新潟 LOTS
　open18:00 / start19:00
　w/ 山嵐
11月13日(金)　宮城・仙台 Rensa
　open18:00 / start19:00
　w/ Boobie Trap
11月23日(月祝)　山口・周南 RISING HALL
　open18:00 / start19:00
　※ワンマン
11月25日(水)　福岡 BEAT STATION
　open18:15 / start19:00
　w/ Survive Said The Prophet
【オフィシャル最終先行(抽選)】
受付期間：6月15日(月)20:00〜6月21日(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/shank2026/

　

■＜BLAZE UP NAGASAKI 2026＞
12月5日(土)　長崎・出島メッセ長崎
12月6日(日)　長崎・出島メッセ長崎
出演：SHANK and more

　

関連リンク
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