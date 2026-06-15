SHANK、全国ツアー＜THE TOUR 2026＞のゲストにロットン、locofrank、SHADOWS、スサシなど10組
SHANKが7月15日の岐阜 Yanagase antsを皮切りに、11月25日の福岡 BEAT STATIONまで、全国18公演のツアー＜THE TOUR 2026＞を開催する。各地のゲストバンドが発表となった。
ゲストに名を連ねたのはlocofrank、COUNTRY YARD、SHADOWS、IRIE BOYS、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、ROTTENGRAFFTY、Dizzy Sunfist、山嵐、Boobie Trap、Survive Said The Prophetといった10組。周南公演のみワンマンとなる。
チケットのオフィシャル最終先行受付は、本日6月15日(月)20:00より。
■ツアー＜THE TOUR 2026＞
07月15日(水) 岐阜 Yanagase ants
open18:30 / start19:00
w/ locofrank
07月16日(木) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL
open18:00 / start19:00
w/ locofrank
08月05日(水) 東京・渋谷 Spotify O-EAST
open18:00 / start19:00
w/ COUNTRY YARD
08月18日(火) 大阪 Yogibo META VALLEY
open18:00 / start19:00
w/ SHADOWS
08月19日(水) 京都 KYOTO MUSE
open18:15 / start19:00
w/ SHADOWS
09月01日(火) 北海道・札幌 PENNY LANE24
open18:00 / start19:00
w/ IRIE BOYS
09月02日(水) 北海道・旭川 CASINO DRIVE
open18:30 / start19:00
w/ IRIE BOYS
09月24日(木) 兵庫・神戸 太陽と虎
open18:30 / start19:00
w/ SPARK!!SOUND!!SHOW!!
09月25日(金) 岡山 YEBISU YA PRO
open18:15 / start19:00
w/ SPARK!!SOUND!!SHOW!!
10月02日(金) 香川・高松 DIME
open18:30 / start19:00
w/ ROTTENGRAFFTY
10月03日(土) 愛媛・松山 WstudioRED
open17:15 / start18:00
w/ ROTTENGRAFFTY
10月13日(火) 茨城・水戸 LIGHT HOUSE
open18:30 / start19:00
w/ Dizzy Sunfist
10月14日(水) 千葉 LOOK
open18:30 / start19:00
w/ Dizzy Sunfist
11月04日(水) 石川・金沢 EIGHT HALL
open18:00 / start19:00
w/ 山嵐
11月06日(金) 新潟 LOTS
open18:00 / start19:00
w/ 山嵐
11月13日(金) 宮城・仙台 Rensa
open18:00 / start19:00
w/ Boobie Trap
11月23日(月祝) 山口・周南 RISING HALL
open18:00 / start19:00
※ワンマン
11月25日(水) 福岡 BEAT STATION
open18:15 / start19:00
w/ Survive Said The Prophet
【オフィシャル最終先行(抽選)】
受付期間：6月15日(月)20:00〜6月21日(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/shank2026/
■＜BLAZE UP NAGASAKI 2026＞
12月5日(土) 長崎・出島メッセ長崎
12月6日(日) 長崎・出島メッセ長崎
出演：SHANK and more
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