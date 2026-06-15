中島みゆきの“DJ”番組、「完全版」で放送決定 3月放送の特番が未公開シーン加えて復活
NHKは、音楽特番『NHK MUSIC SPECIAL 中島みゆき オールタイム・リクエスト 完全版』を21日午後1時50分から放送すると発表した。
【画像】“あの名曲”の映像も!?ギターを構え歌う中島みゆき
ラジオパーソナリティーとして絶大な人気を誇るシンガーソングライターの中島みゆき。2018年以来久しぶりのDJとして復活し、3月に放送されたテレビ番組『中島みゆき オールタイム・リクエスト』。視聴者から彼女の曲のリクエストとその曲にまつわる思い出やエピソードを募集し、それをもとに声で進行するといういわば“ラジオのようなテレビ”が、視聴者からの大反響を受け、“完全版”としてよみがえる。
放送尺のためカットせざるをえなかったトークを新たに加え制作。リクエスト曲は、コンサートの映像やミュージックビデオ、そしてテレビでの歌唱などで紹介される。おなじみの軽妙なトークと感動の楽曲映像、そして未公開トークで、中島みゆきの世界を届ける。
なお、放送予定曲は「時代」、「地上の星」、「麦の唄」、「ファイト！」他
■放送予定
6月21日（日） 後1：50〜後2：52＜NHK総合＞
【画像】“あの名曲”の映像も!?ギターを構え歌う中島みゆき
ラジオパーソナリティーとして絶大な人気を誇るシンガーソングライターの中島みゆき。2018年以来久しぶりのDJとして復活し、3月に放送されたテレビ番組『中島みゆき オールタイム・リクエスト』。視聴者から彼女の曲のリクエストとその曲にまつわる思い出やエピソードを募集し、それをもとに声で進行するといういわば“ラジオのようなテレビ”が、視聴者からの大反響を受け、“完全版”としてよみがえる。
なお、放送予定曲は「時代」、「地上の星」、「麦の唄」、「ファイト！」他
■放送予定
6月21日（日） 後1：50〜後2：52＜NHK総合＞