葉わかめ・茎わかめ・めかぶ全部入りでわかめの味わいを思う存分楽しめるエースコック「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」を食べてみた

葉わかめ・茎わかめ・めかぶ全部入りでわかめの味わいを思う存分楽しめるエースコック「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」を食べてみた