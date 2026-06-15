連載「ワールドカップ・トリビア」第4回

地球規模のスポーツの祭典、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会が11日（日本時間12日）に始まった。「THE ANSWER」は期間中、今さら人に聞けない素朴なギモンに回答する連載「ワールドカップ・トリビア」を展開。スポーツ新聞社の記者としてJリーグ開幕前からサッカー取材を続けてきたスペシャリスト・荻島弘一氏が、ズバリ答える。第4回は「なぜ日本はサムライブルーなの？」。

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Q.日本代表はどうして「SAMURAI BLUE」なの？

A.女子日本代表が「なでしこジャパン」だから

【解説】

日本サッカー協会が正式に「SAMURAI BLUE（サムライブルー）」を日本代表の愛称に決めたのはW杯南アフリカ大会を翌年に控えた09年。もとになったのは、06年ドイツ大会に向けた応援キャンペーンで使用された「SAMURAI BLUE 2006」のフレーズでした。

世界では多くの代表チームに愛称がありますが、それまでの日本代表には特にありませんでした。Jリーグが誕生し、代表チームが注目されるようになってからは「監督名＋ジャパン」がメディアで使われるようになります。

04年、日本協会は女子日本代表に「なでしこジャパン」という愛称を決めます。野球の「侍ジャパン」など今でこそ各競技の代表チームに愛称がありますが、当時としては異例でした。ところが、チームの活躍もあって定着、女子サッカーの人気向上にも大きく貢献しました。

「なでしこジャパン」の成功で、日本代表に愛称をつけることが他の競技にも広がります。「元祖」のサッカーでも「女子にあるのだから、男子日本代表にも」と「SAMURAI BLUE」を正式に採用することになったのです。

もっとも、その後も「ザックジャパン」「ハリルジャパン」など男子代表は「監督名＋ジャパン」が引き続き使われました。「なでしこ」に比べて「SAMURAI BLUE」の認知度が上がらない理由でもあります。

愛称が広がるかは、代表チームの成績次第。「なでしこジャパン」は11年のW杯優勝で流行語となり、多くの国民が知りました。今回の日本代表が好成績を残せば、「SAMURAI BLUE」もこれまで以上に多くの人の目に触れ、認知度もアップするかもしれません。



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。