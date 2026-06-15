＜タダでお願い！？＞子ども経由で職業バレ！ママ友「ちゃちゃっと描いてよ」え〜ッ！【第2話まんが】
私は千和（チワ）ワカバ、年少の娘を育てています。在宅でイラストレーターの仕事をしています。家族以外には基本的に職業を秘密にしていますが、生活の中で見かけるあのキャラクターやあの挿絵は、実は私が描いていたりします。ペンネームは「わわ丸」です。ママ友の秋田さんが急な腹痛でトイレに行っている間、息子のケイタくんを預かりました。不安で泣いていたケイタくんのために私はポケっぴーという子どもに人気のキャラクターのイラストを描きました。もしかしたら、ケイタくんが絵のことを家で話してしまうかもしれませんが、まぁ……大丈夫でしょう！ と、思っていたのですが、まさかの伏兵がいたのです。
娘が「ママはイラストレーターなんだよ」と、園で話してしまいました。私は、言わないでほしいと思いましたが、止めるタイミングを逃しました。娘にとっては、私の仕事は自慢したいものなのだろうと思いましたが、私は幼稚園ではあまり話題にしたくありませんでした。周囲のママさんたちは驚いた様子で、「プロなの？」、「SNSで見たことあるかも」と興味津々の様子でした。自分の仕事を周囲に知られてしまったことに戸惑いでいっぱいです……。
その後もお願いごとが続きました。蓮木さんは「うちの子、絵が好きだから教えてあげてほしい」と言い、さらに小木さん「来月のバザーの看板も描いてくれない？」と頼んできました。どれも悪気があって言っているわけではないのはわかっていますし、場の空気をギスギスさせたくないので断るのが苦手です……。
忘れていました、子どもの口の軽さを（泣）。そして身に沁みました、ママ友ネットワークの情報の早さを……。イラストレーター仲間の友人が言っていたことが思い出されます。彼女の言っていた「厄介ごと」とはきっとこういうことなんだろうと思います。押しの強い蓮木さん、小木さんに、それを止めようとしてくれる秋田さん。私はおろおろするばかりで、自分の頼りなさに少し落ち込みます。そこへ、この「えのこ幼稚園」のボスママ、犬飼さんが現れたのでした。
編集・横内みか
娘が「ママはイラストレーターなんだよ」と、園で話してしまいました。私は、言わないでほしいと思いましたが、止めるタイミングを逃しました。娘にとっては、私の仕事は自慢したいものなのだろうと思いましたが、私は幼稚園ではあまり話題にしたくありませんでした。周囲のママさんたちは驚いた様子で、「プロなの？」、「SNSで見たことあるかも」と興味津々の様子でした。自分の仕事を周囲に知られてしまったことに戸惑いでいっぱいです……。
その後もお願いごとが続きました。蓮木さんは「うちの子、絵が好きだから教えてあげてほしい」と言い、さらに小木さん「来月のバザーの看板も描いてくれない？」と頼んできました。どれも悪気があって言っているわけではないのはわかっていますし、場の空気をギスギスさせたくないので断るのが苦手です……。
忘れていました、子どもの口の軽さを（泣）。そして身に沁みました、ママ友ネットワークの情報の早さを……。イラストレーター仲間の友人が言っていたことが思い出されます。彼女の言っていた「厄介ごと」とはきっとこういうことなんだろうと思います。押しの強い蓮木さん、小木さんに、それを止めようとしてくれる秋田さん。私はおろおろするばかりで、自分の頼りなさに少し落ち込みます。そこへ、この「えのこ幼稚園」のボスママ、犬飼さんが現れたのでした。
編集・横内みか