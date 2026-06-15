株式会社ニコンイメージングジャパンは、直販サイト限定となるオリジナルグッズを、6月19日（金）より3週にわたって順次発売する。第1弾として「Tシャツ」「トートバッグ」「タオルハンカチ」「ステッカー」をラインアップする。

ニコンファンのほか、撮影以外の場面でもブランドの世界観を楽しんでもらうことを目的に企画された限定グッズ。店頭やイベントなどで寄せられたユーザーからの意見をもとに、「ニコンらしさ」をあらためて見つめ直して製作したという。

製品のデザインには、日常に寄り添うブランドでありたいという想いを込めた「ベーシック」、ニコンの歴史を象徴するモチーフによりブランドの伝統を表現した「ヘリテージ」、光学技術やプロダクトの魅力に焦点をあてた「クラフトマンシップ」の3つのテーマが設定されている。

すべて数量限定での取り扱いとなっており、各製品はなくなり次第終了となる。なお、同社では7月以降も新たなアイテムの追加を予定している。

ベーシック

日常に寄り添うブランドでありたいという想いを込め、伝統的な「Nikon」のブランドロゴをベースに配置したシンプルなテーマ。

発売日時は6月19日（金）10時00分。

ニコンロゴ Tシャツ 2026：3,300円 ニコンロゴ トートバッグ 2026：2,200円 ニコンロゴ タオルハンカチ 2026：770円 ニコン ステッカー 6種セット：1,200円※ステッカー6種セットは、「ベーシック」「ヘリテージ」「クラフトマンシップ」、すべてのテーマを含むデザイン。

ニコンロゴ Tシャツ 2026

ニコンロゴ トートバッグ 2026

ニコンロゴ タオルハンカチ 2026

ニコン ステッカー 6種セット

ヘリテージ

ニコンの歴史を象徴する名機「FM2」や、その意匠を受け継ぐ最新のミラーレスカメラ「Zf」のプロダクトデザインをモチーフとして採用し、伝統を表現したテーマ。

発売日時は6月24日（水）10時00分。

FM2&Zf Tシャツ 2026：3,300円 FM2&Zf トートバッグ 2026：2,200円 FM2&Zf タオルハンカチ 2026：770円

FM2&Zf Tシャツ 2026

FM2&Zf トートバッグ 2026

FM2&Zf タオルハンカチ 2026

クラフトマンシップ

ニコンが長年培ってきた光学技術に焦点を当て、大口径望遠ズームレンズ「NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II」の緻密なレンズ構成図や各種スペック、製品の特徴的な魅力をグラフィックとして表現したテーマ。

発売日時は7月1日（水）10時00分。

レンズ構成図 Tシャツ 2026：3,300円 レンズ構成図 トートバッグ 2026：2,200円 レンズ構成図 タオルハンカチ 2026：770円

レンズ構成図 Tシャツ 2026

レンズ構成図 トートバッグ 2026

レンズ構成図 タオルハンカチ 2026