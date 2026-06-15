Aぇ！groupの末澤誠也（31）と正門良規（29）が15日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。大先輩である俳優・木村拓哉（53）との交流を明かした。

同番組で「木村拓哉さんと一緒にワンちゃんと散歩をさせていただいた」と切り出した末澤。自身も犬好きという末澤は「一緒に散歩したいな」と思い立ち、木村に直接連絡したという。

そして木村との「今日散歩されますか？」「するよ」「ご一緒させていただいていいですか？」「ただ、結構歩くけど大丈夫？」というやり取りを明かし、「マジで2時間近くは歩かせていただきました」と報告すると、スタジオでは驚きの声が。

番組では木村とのランチ写真も紹介したが、「どんな話をするの？」との質問に、末澤は「“お前の（自宅）近くにどこどこっていうオススメのカフェがある”とか、木村さんが1人暮らししてた時のお話とか。僕が上京したてなんで、いろいろ話を聞かせてもらったり」と明かした。

すると2024年公開の映画「グランメゾン・パリ」（監督塚原あゆ子）で、木村と共演した正門良規は「パリでたまたまオフがかぶった時があって、パリで1日デートをしました」と告白。オフの日の木村の姿を「エレガントですよ」と振り返った。

そして「パリにも行きつけの店がある」と続けると、レギュラー陣は「すげーっ！」と興奮。「セレクトショップとか、洋服なんですけど。土地勘も、全部（頭に）入ってらっしゃる。超かっこ良かったです。1日案内してもらって」と懐かしんでいた。