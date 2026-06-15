「からだ良すぎだろ」重盛さと美、くびれ際立つへそ出しショットを披露！ 「誰が見ても平成生まれ」
「からだ良すぎだろ」重盛さと美、くびれ際立つへそ出しショットを披露！ 「誰が見ても平成生まれ」
タレントの重盛さと美さんは6月14日、自身のInstagramを更新。へそ出しショットを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】重盛さと美の美しいくびれ
「くびれエグいな」重盛さんは「Forever Young」とつづり、12枚の写真を投稿。クリームカラーのリブニットのトップスに、ヴィンテージ感がおしゃれなデニムパンツを合わせたコーディネートです。トップスの丈が短く、へそが見えているのがポイント。くびれの美しさが際立っています。
ファンからは「ヘソだしGOOD」「くびれエグいな」「からだ良すぎだろ」「本当に若いしスタイルいい！」「色気もあるのに若いのが羨ましい！」「誰が見ても平成生まれにしか見えない！」などの声が寄せられました。
「#髪の毛と同時にくびれも自慢したい奴」5月7日の投稿では「改めてまして…髪の毛切りましたっ」と報告した重盛さん。心機一転したヘアスタイルもすてきですが「#髪の毛と同時にくびれも自慢したい奴」とあるように、こちらでも美しいくびれを披露しています。ファンからは「とんでもねぇな」「かわいすぎてビビる」「なんで若返ってるん？？」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
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