11月2日に東京国際フォーラム ホールCで開催すとなる未来古代楽団＜祝祭あるいは断章 8「氷る世界と燐の君」＞に、KOKIA、朝倉さや、松田悟志のゲスト出演が決定した。OFFICIAL SNS先行チケット予約の受付もスタートとなった。

KOKIA

朝倉さや

松田悟志

今回追加発表されたのは、世界的に活動を続けるシンガーソングライターのKOKIA、「灰の花」でのコラボレーションも記憶に新しい朝倉さや、そして前回公演＜祝祭あるいは断章 6「巨いなる神のオブリビオ」＞に続いて朗読で参加する俳優・松田悟志の3名だ。個性豊かな表現者たちが、未来古代楽団ならではの物語世界をさらに彩ることとなる。

公演にはすでに、やなぎなぎ、HACHI、安次嶺希和子、ブーケの出演も発表されており、未来古代楽団史上でも屈指の豪華なラインナップとなりそうだ。

未来古代楽団は現在、4週連続デジタルリリース企画を展開中で、6月12日の「始祖鳥 feat.戌亥とこ」を皮切りに、「ごみのうた feat.新居昭乃」「マヨヒガ feat.霜月はるか」を連続配信し、7月3日には詳細未発表の新曲も控えている。なお、5月に配信された「火火火 feat.ブーケ」は、YouTube Music公式プレイリスト「J-Pop On The Rise」（https://music.youtube.com/playlist?list=RDCLAK5uy_nnFk3RZd1AZRmPGOfN1aqrJoU8zk92iOg）に選出されている。

＜未来古代楽団 祝祭あるいは断章 8「氷る世界と燐の君」＞

2026年11月2日（月）

開場18：00／開演19：00

＠東京国際フォーラム ホールC

MEMBER：砂守岳央（主宰）、松岡美弥子、吉田和人、吉田篤貴、豊田耕三、米光椋、田中教順

GUEST：やなぎなぎ、HACHI、KOKIA、朝倉さや、松田悟志（朗読）、安次嶺希和子、ブーケ OFFICIAL SNS先行予約（抽選）

受付期間：2026年6月15日（月）12：00〜6月28日（日）23：59

世界樹シート（SS席）は完売。神木シート（S席）、大枝シート（A席）、若葉シート（U-25）は受付中。

[問]ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

4週連続デジタルリリース