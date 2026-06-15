「ちょっと待って！」人気アイドルの“まさかの暴露”にメンバー大慌て「違う違う！」「ウソついてます！」

今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる、SUPER EIGHTの冠番組『EIGHT-JAM』。

6月14日（日）放送の同番組では、人気アイドル3組が奇跡の共演。＝LOVE、Juice=Juice、CANDY TUNEの総勢28人が集結した。

【映像】人気アイドルが“衝撃の事実”を告白！メンバー大慌て「ちょっと待って！」

今回スタジオにはトークゲストでもふくちゃん、山崎弘也（アンタッチャブル）、朝日奈央が出演し、3組のアイドルの魅力をたっぷり解説した。

番組では＝LOVEの諸橋沙夏からJuice=Juiceへ「歌割りはどうやって決まりますか？」と質問が。

これに対し、Juice=Juiceはレコーディングがオーディションであると説明。全員が1曲分をレコーディングし、オーディションを経て歌割りが決定すると明かした。

Juice=Juiceは、2日間に分けて1人1時間ほどレコーディングするのだそう。

すると諸橋は「私たちは15分で終わります」と衝撃の事実を漏らし、＝LOVEのメンバーが「違う違う！」「ちょっと待って！」「ウソついてます！」と大慌て。SUPER EIGHTの村上信五も「イエローカードよ！」とツッコミを入れた。

その後も諸橋は「プリプロは10分で終わる」「（レコーディングは）すぐ終わります」と主張を続け、スタジオは「短くなっとるやん！」「やめてよ！」「本番5分ってこと!?」と盛り上がっていた。