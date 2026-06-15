「ウケる」つるの剛士、娘撮影の寝落ち姿を公開！ 「どんな寝方」「体勢しんどくないのかなぁ」
タレントのつるの剛士さんは6月15日、自身のInstagramを更新。娘が撮影した寝落ち姿を公開しました。
【写真】つるの剛士の寝落ち姿が話題に
コメントでは「いつまでも勉強続けるつるのさん、尊敬します！」「足ピーンかわいい いい夢見れたかな？」「1番気持ちいい寝方」「豪快ですねぇ！」「素晴らしい寝相」「ウケる」「どんな寝方」「体勢しんどくないのかなぁ」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】つるの剛士の寝落ち姿が話題に
「足ピーンかわいい」つるのさんは「娘から送られてきた。またソファーで寝てしもて、2026梅雨。おはようございます」とつづり、1枚の写真を公開。ソファの上で仰向けになり、片脚を上げた状態で眠るつるのさんの姿が写っています。顔の上には本が置かれており、勉強中にそのまま寝落ちしてしまったようです。
次男のバースデーに家族ショット披露6日には「本日、次男が10歳の誕生日を迎えました」とつづり、1本の動画を公開したつるのさん。次男の誕生日を祝う思い出の写真や動画をまとめた内容で、成長の様子がうかがえます。家族全員で写った写真なども収められており、仲むつまじい雰囲気が伝わってきます。コメントでは「すっかりお兄さんですね！！」「子供の成長ってあっとゆう間ですよね」「かわいすぎます」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)