双子ユニット「AMIAYA」の姉AYA（37）が15日までにインスタグラムを更新。5月30日に結婚を発表した俳優・モデルの三宅亮輔（30）との挙式を報告した。

AYAは「先日、親族のみで京都にて神前式を執り行いました」と報告し、白無垢姿で挙式した写真を複数アップ。「厳かな空気に包まれた社殿で、三々九度の盃を交わし夫婦としての誓いを結び これまで紡がれてきた家族の歴史や想いが重なり 両家の結びつきを深く感じる時間となりました。家族揃ってこの日を迎えられたこと、何より幸せで、胸がいっぱいになりました」と感慨深げにつづった。

「振り返れば、この景色は幼い頃から心の奥にそっと抱いていた夢のひとつ、でした。きらめく憧れというよりも、そっと、静かに佇み続けていた私の想いです」とAYA。「これまで支えてくれた家族、いつも見守って下さる皆様へ、心からの感謝を このご縁を大切に受け継ぎ、家族で穏やかな日々を紡いでいきたいと思います」とつづった。

AYAは、妹のAMIとともにモデル、DJとして活動するとともにブランド「jouetie」のクリエーティブディレクターを務めるなどいくつもの顔を持ち、東京を代表するファッションアイコンとして世界を股にかけて活動している。

三宅は、15年にMEN'S NON−NO（集英社）のオーディションに応募し、20歳で専属モデルになった。京都の老舗漬物店「京つけもの新町三宅」の4代目でもある“二刀流”タレントだ。