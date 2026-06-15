サマンサタバサから、ディズニー「スティッチ」たちをイメージしたモチーフやカラーを落とし込んだコレクションが登場。

ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』の世界観を表現したバッグや長財布、ポーチなど、全20種が展開されます☆

サマンサタバサ ディズニー「スティッチ」コレクション

発売スケジュール：

2026年6月12日（金）〜公式オンラインショップにて予約受付スタート

2026年6月13日（土）サマンサタバサ取扱店舗にて予約受付スタート

2026年6月20日（土）〜全国販売

※デニムトートバッグのみ2026年6月下旬発売

「Samantha Thavasa（サマンサタバサ）」から、ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』のキャラクターを落とし込んだコレクションが登場。

人気キャラクターの「スティッチ」をはじめ、仲間の「エンジェル」や「ルーベン」をイメージしだしたモチーフとカラーを取り入れた全20種が展開されます。

デニムハンドバッグ

価格：各33,000円(税込)

カラー：インディゴ、ブリーチデニム

デニム素材のハンドバッグに、ディズニーの「スティッチ」をデザインしたハンドバッグ。

インディゴカラーのバッグは、「スティッチ」と「エンジェル」が仲良くお話している様子がデザインされています。

ブリーチデニムカラーのバッグには「スティッチ」と「スクランプ」をデザイン。

バッグの裏地は「スティッチ」「エンジェル」「スクランプ」のアートと、「スティッチ」が暮らすハワイ島の草木や花をイメージしたモチーフの総柄デザインです！

外側のデザインだけでなく、バッグの中まで「スティッチ」の世界観を楽しめます。

また、バッグの背面には、サマンサタバサのロゴ金具プレートが付いており、シーンや気分に合わせて両面で使用可能。

ショルダーもセットでついているので、手持ちと肩掛けの2wayで使えます☆

チュールバッグ

価格：30,800円(税込)

カラー：ダークブラウン

これからの季節にぴったりな、チュール素材を使ったハンドバッグ。

「スティッチ」「エンジェル」「スクランプ」のアートと、「スティッチ」が暮らすハワイ島の草木や花のモチーフを使った総柄デザインです！

持ち手とバッグの縁にはダークブラウンを使用し、引き締まった印象に。

バッグの中身が透けにくい素材を使用し、本体にはファスナーが付いているから、防犯面でも安心です☆

ショルダーバッグ

価格：各29,700円(税込)

カラー：ライトブルー、ラベンダー

ショルダーバッグは「スティッチ」と「エンジェル」、それぞれをイメージしたデザイン。

フロント部分には、それぞれ「スティッチ」と「エンジェル」が刺繍で表現されています。

右上には、「スクランプ」がひょっこり出ている姿をさりげなくあしらうなど、遊び心が愛らしいバッグです！

ファスナーの引手には、それぞれの試作品番号をプリント。

500mlのペットボトルが横に入る大容量のサイズ感で、夏のお出かけだけはもちろん、デイリー使いにもおすすめです☆

お財布（長財布/折財布）

価格：長財布 各26,400円(税込)、折財布 各24,200円(税込)

カラー：ライトブルー、ピンク、イエロー

お財布は「スティッチ」「エンジェル」「ルーベン」のデザインで、長財布と折財布が登場。

フロント部分には、キャラクターのフェイスを型押しプリントし、ハイビスカスが刺繍であしらわれています。

長財布の背面や折財布の中には、「スティッチ」たちそれぞれの試作品番号をプリント。

裏地は他商品と同じく「スティッチ」たちが暮らすハワイ島のお花を使った、総柄デザインです！

ハート型ポーチ

価格：各11,000円(税込)

カラー：ライトブルー、ピンク、イエロー

各キャラクターのお顔デザインがキュートな、ハート型のポーチ。

合皮とサガラ刺繍の組み合わせで、デザインが立体的に見えるよう仕上げられています。

中には、イヤホンやリップなど、小物の収納が可能。

チェーン付きなので、バッグチャームとしても使えるポーチです！

バッグチャーム

価格：7,150円(税込)

「スティッチ」の全身をデザインした金具プレートのチャームと、立体的なファーで「スティッチ」の手を表現した、キュートなバッグチャーム。

チェーン部分はビーズを使用し、インパクト抜群のデザインです☆

バッグチャーム＆ファスナーチャーム

価格：バッグチャーム 7,150円(税込)、ファスナーチャーム 4,400円(税込)

バッグチャームとファスナーチャームは、それぞれ2種類のデザインで登場。

「スティッチ」の愛らしいアートを金具に落とし込んだデザインは、ワンポイントアクセントにぴったりです！

「スティッチ」と「エンジェル」が仲良く遊んでいる様子を落とし込んだデザインもキュート。

デザインのアクセントには、ハワイ島をイメージした草木やお花のようなブルーのストーンとビーズを使い、「スティッチ」の世界観が溢れるチャームです☆

【限定販売】ハンカチ

価格：1,650円(税込)

※公式オンラインショップ＆一部店舗限定で販売（ルミネ新宿店/大阪高島屋店/名古屋タカシマヤ店/羽田空港第一ターミナル店/羽田空港第二ターミナル店）

バッグなどの裏地に使われている、ハワイ島の草木やお花がモチーフの総柄デザインを使用したハンカチが、オンラインショップと一部店舗限定で登場。

「サマンサタバサ」のロゴをさりげなくデザインし、オリジナル感溢れる仕上がりです！

「スティッチ」たちの姿やカラー、ハワイ島の草花モチーフでデザインされたコレクション。

サマンサタバサのディズニー「スティッチ」コレクションは、2026年6月20日より全国で販売されます！

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