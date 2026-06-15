日本戦のPOTMに選出されたオランダ代表DFファン・ダイク。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループＦ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。２−２のドローに終わった。

　スコアレスで迎えた50分に、フィルジル・ファン・ダイクにヘディングシュートを決められて先手を取られたが、57分に中村敬斗のミドルでスコアを振り出しに戻す。

　さらに64分にクリセンシオ・サマービルに鋭いシュートを流し込まれて勝ち越されるも、88分に小川航基の渾身ヘッドが、鎌田大地の頭をかすめてゴールに吸い込まれ、土壇場で追いついた。
 
　両チーム合わせて４点が生まれる壮絶なゲームとなったなか、国際サッカー連盟（FIFA）はプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）にファン・ダイクを選出したと発表。Ｗ杯の公式Ｘでは、ファン・ダイクが記念のトロフィーを手にした姿が公開された。

　ただ、終了間際の失点で勝利を逃した直後とあって、34歳の主将に笑顔は見られず。この表情に、SNS上では「目が死んでる」「笑顔なし」「すっごい虚無顔」「勝てなかったからあまり嬉しそうじゃないな」「ダイクをこの表情にさせたの凄すぎる」などの声が上がった。

　オランダにとっては、極めて痛恨のドローとなった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】「すっごい虚無顔」POTMを獲得したファン・ダイクの表情

 