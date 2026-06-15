「目が死んでる」終盤に失点で日本と痛恨ドロー…POTM選出オランダ主将の表情に反響「笑顔なし」「すっごい虚無顔」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループＦ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。２−２のドローに終わった。
スコアレスで迎えた50分に、フィルジル・ファン・ダイクにヘディングシュートを決められて先手を取られたが、57分に中村敬斗のミドルでスコアを振り出しに戻す。
さらに64分にクリセンシオ・サマービルに鋭いシュートを流し込まれて勝ち越されるも、88分に小川航基の渾身ヘッドが、鎌田大地の頭をかすめてゴールに吸い込まれ、土壇場で追いついた。
両チーム合わせて４点が生まれる壮絶なゲームとなったなか、国際サッカー連盟（FIFA）はプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）にファン・ダイクを選出したと発表。Ｗ杯の公式Ｘでは、ファン・ダイクが記念のトロフィーを手にした姿が公開された。
ただ、終了間際の失点で勝利を逃した直後とあって、34歳の主将に笑顔は見られず。この表情に、SNS上では「目が死んでる」「笑顔なし」「すっごい虚無顔」「勝てなかったからあまり嬉しそうじゃないな」「ダイクをこの表情にさせたの凄すぎる」などの声が上がった。
オランダにとっては、極めて痛恨のドローとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「すっごい虚無顔」POTMを獲得したファン・ダイクの表情
スコアレスで迎えた50分に、フィルジル・ファン・ダイクにヘディングシュートを決められて先手を取られたが、57分に中村敬斗のミドルでスコアを振り出しに戻す。
さらに64分にクリセンシオ・サマービルに鋭いシュートを流し込まれて勝ち越されるも、88分に小川航基の渾身ヘッドが、鎌田大地の頭をかすめてゴールに吸い込まれ、土壇場で追いついた。
両チーム合わせて４点が生まれる壮絶なゲームとなったなか、国際サッカー連盟（FIFA）はプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）にファン・ダイクを選出したと発表。Ｗ杯の公式Ｘでは、ファン・ダイクが記念のトロフィーを手にした姿が公開された。
ただ、終了間際の失点で勝利を逃した直後とあって、34歳の主将に笑顔は見られず。この表情に、SNS上では「目が死んでる」「笑顔なし」「すっごい虚無顔」「勝てなかったからあまり嬉しそうじゃないな」「ダイクをこの表情にさせたの凄すぎる」などの声が上がった。
オランダにとっては、極めて痛恨のドローとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「すっごい虚無顔」POTMを獲得したファン・ダイクの表情