6月17日（水）に川崎競馬場で行われる、関東オークス（Jpn2・3歳・ダ2100m）の枠順は下記の通り。3歳牝馬同士のダート重賞。JBC2歳優駿Vのタマモフリージアは5枠8番から。同2着のフルールドールなどJRA馬は4頭。地方からはチューリップ賞にも挑戦したサキドリトッケン、浦和の桜花賞を制したアンジュルナと骨っぽい顔ぶれも揃い、互角の戦いを繰り広げそうだ。注目の発走は20時10分。

【JBC2歳優駿】田口貫太タマモフリージアがV…新馬から連勝で重賞初制覇

混戦模様

1枠1番

ブレイズエッジ

牝3・55.0・御神本訓史

川島正一・船橋

2枠2番

ナーサリーテイル

牝3・55.0・矢野貴之

川島正一・船橋

3枠3番

グッドディーズ

牝3・55.0・本田正重

石粼駿・船橋

3枠4番

ペンダント

牝3・55.0・岩田望来

池江泰寿・栗東

4枠5番

カトレアノクターン

牝3・55.0・望月洵輝

沖田明子・愛知

4枠6番

ミスティライズ

牝3・55.0・町田直希

佐々木仁・川崎

5枠7番

アップタウン

牝3・55.0・木間塚龍馬

矢野義幸・船橋

5枠8番

タマモフリージア

牝3・55.0・田口貫太

大橋勇樹・栗東

6枠9番

ティーズセラフ

牝3・55.0・笹川翼

水野貴史・浦和

6枠10番

アンジュルナ

牝3・55.0・野畑凌

小久保智・浦和

7枠11番

サキドリトッケン

牝3・55.0・吉原寛人

真島元徳・佐賀

7枠12番

リノカ

牝3・55.0・安藤洋一

米田英世・大井

8枠13番

ジュワネング

牝3・55.0・岩田康誠

栗田徹・美浦

8枠14番

フルールドール

牝3・55.0・坂井瑠星

藤原英昭・栗東