女優の大地真央（70）が14日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、子供の頃「結婚したい」と思っていた芸能人を明かした。

夫のインテリアデザイナー・森田恭通氏（58）がVTRで出演し、大地のことを「とにかく明るい人ですよね。家にいるときは関西弁ですしね。だから2人でいると、どっちがオチを持っていくかって戦いになります。みんなを喜ばす、面白くさせるというのは天才的なものを持っている」と語った。

また、「彼女自身がなぜこの世界に入ったのって、一番最初の頃の話を聞いた時に、植木等さんが凄い大好きだった。私はコメディエンヌだからって、最初に僕に話したことをすっごい覚えていて…」と、笑いと音楽で昭和の芸能史を彩った「クレイジーキャッツ」の故・植木等さんの大ファンだったと話していたと明かした。

MCの山崎育三郎から「植木等さんが好きだったんですか？」と聞かれた大地は「それこそ小学校2年生ぐらいだったと思うんですけど、ノーブルな感じ、それでいて面白い。植木等さんと結婚したいとか言っていたんですけど」と言い、「宝塚時代も、凄い2枚目でも、なにかクスっと笑える部分を作ったり、お笑いって大事かなって…」と語った。

大地は中学卒業後の1971年に宝塚音楽学校に入学。1973年に59期生として宝塚歌劇団に入団。1982年に月組男役トップスターとなり、一時代を築いた。1985年に退団した後も、女優として活躍している。私生活では1990年に俳優の松平健と結婚し、2003年に離婚。07年に森田氏と再婚した。