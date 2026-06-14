後先を考えずに物事を実行すると、恥ずかしい目に遭うかもしれません。漫画家・カゲワサビさんの作品『中学生の時のやらかし話』では、作者の実体験が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約2300いいねの反響が寄せられました。



【漫画】「中学生の時のやらかし話」（全編を読む）

中学生時代、熱を出して休んだ作者は、「寝てるの暇だな」と思い、思いつきでお腹に絵を描いて遊んでいました。その後、母に呼ばれ病院へ行くことになります。



診察を受けていると、作者は「お腹を見せてください」と医師から言われます。作者は、診察には腹部の聴診があることをすっかり忘れていたのです。



診断を断ることはできず、作者は泣く泣くお腹を見せます。お腹を見た先生に何か言われるのではと恐れていた作者ですが、意外にも先生は絵にまったく無反応のまま聴診し、診察を終えました。作者は「逆になんかすごく恥ずかしい」と思い、もう二度とお腹に絵を描いて診察に行かないと誓うのでした。



読者からは「これは恥ずかしすぎるｗ」「無反応だった先生もすごい」などの声があがっています。そこで、作者のカゲワサビさんに話を聞きました。



お腹の絵は水性マーカーだったのですぐに消えた

―なぜお腹に絵を描いてみたいと思ったのでしょうか？



本当に急な思いつきで、「描いてみようかな」と思ったのですが、正直なぜそう思ったのかは自分でもよくわかりません…（笑）



もしかしたら、その前に見たお笑い番組などで、似たようなシーンがあったのかもしれないです。



―その後お腹の絵はどうなりましたか？



家に帰ったあと、お風呂場でこっそり落としました（笑）



幸い水性だったので、すぐに消えてくれてよかったです。



―もし現在のカゲワサビさんが同じような状況になったとしたら、どんな反応をしてほしいですか？



そうですね…！「ちょっと、何か描いてるじゃん！（笑）」くらいにツッコんでもらえたら助かります。



完全にスルーされると、やっぱりちょっと傷ついてしまうと思います…（笑）



（海川 まこと／漫画収集家）