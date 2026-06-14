SNSで話題のぽっちゃりアイドル「びっくえんじぇる」が14日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。メンバーのもえのの食生活に明石家さんまとマツコ・デラックスが驚いた。

もえのは体重101キロでメンバー1の大食いで1日8食食べていることを明かした。

“ぽっちゃり界”の先輩として出演した内山信二（44）は「我々デブ界でも多い人で7食なんですよ」と解説した。

マツコは「そこを超えられないのね？」と聞くと、内山は「7食以上は人間としてのモラルがあるんじゃないか。8っていう数字はなかなか聞かないですね」と語った。

番組ではもえのの1日の食事に密着し、共演者は1日で推定1万カロリーを超えたもえのの食事に衝撃を受けた。

もえのは「実は実家暮らしなので、食費が0円なんですよ」と明かすも、さんまは「お母さんは0円ちゃうわ！」とつっこんだ。

マツコは「お母さんが全部作ってくれるの？」と聞くと、もえのは「自分で作るときもあるんですけど、基本はお母さんが作ってくれます」と答えた。

マツコは「お母さんの責任なんだ…」と気づいた。

もえのは一時、体重が140キロに到達したといい「140キロまでいったときに、生命の危機を感じて、ダイエットしました」と現在の101キロに落ち着いたことを語った。

内山は「140キロで100キロ超えた人の壁が来るんですよ。だいたいのぽっちゃりさんは140キロで歩いてるだけで変な音が鳴る。身体からピーピー音が鳴ると。これは身体からの警告だと。鳴り始めたら痩せなきゃだめです」と解説した。