オランダの日本戦スタメンを母国メディアが予想も…「クーマンは守備に関して何も対策を講じていない」「中盤は層が薄い」など不安視【W杯】
現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦で強豪オランダ代表が森保一監督が率いる日本代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦する。
この大一番を前に、オランダメディア『VP』は同国の代表チームについて、「ワールドカップに向けて決して完璧な準備を整えてきたとは言えない」と不安を伝える。
「例えば、直近ではアルジェリアに０―１で敗れた。ウズベキスタンにはコディ・ガクポがアディショナルタイムにPKを決めて辛くも２−１で勝利したが、その直後のリザーブチームの試合では１−２で敗れている」
そのなかで、同メディアは日本戦のスタメンを予想。「ウズベキスタン戦と同じメンバーになる可能性が高い」とし、次の11人の名前を挙げた。
GK
バルト・フェルブルッヘン
DF
デンゼル・ドゥムフリース
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
フィルジル・ファン・ダイク
ミッキー・ファン・デ・フェン
MF
フレンキー・デ・ヨング
ライアン・フラーフェンベルフ
ティジャニ・ラインデルス
FW
クリセンシオ・サマービル
ドニエル・マレン
コディ・ガクポ
また『soccernews』も同じ11人を先発に予想。しかし、「クーマンは守備に関しては何も対策を講じていない」「中盤は層が薄く、この３人が揃っても、何かが足りないように思える」などど不安視している。
日本対オランダのゲームは日本時間で15日５時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この大一番を前に、オランダメディア『VP』は同国の代表チームについて、「ワールドカップに向けて決して完璧な準備を整えてきたとは言えない」と不安を伝える。
「例えば、直近ではアルジェリアに０―１で敗れた。ウズベキスタンにはコディ・ガクポがアディショナルタイムにPKを決めて辛くも２−１で勝利したが、その直後のリザーブチームの試合では１−２で敗れている」
GK
バルト・フェルブルッヘン
DF
デンゼル・ドゥムフリース
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
フィルジル・ファン・ダイク
ミッキー・ファン・デ・フェン
MF
フレンキー・デ・ヨング
ライアン・フラーフェンベルフ
ティジャニ・ラインデルス
FW
クリセンシオ・サマービル
ドニエル・マレン
コディ・ガクポ
また『soccernews』も同じ11人を先発に予想。しかし、「クーマンは守備に関しては何も対策を講じていない」「中盤は層が薄く、この３人が揃っても、何かが足りないように思える」などど不安視している。
日本対オランダのゲームは日本時間で15日５時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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