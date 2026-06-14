「日本ハム４−３中日」（１３日、エスコンフィールド）

日本ハム・新庄剛志監督の第一声が全てを物語った。「アンビリーバボー（信じられない）」。思わず笑ってしまう勝負強さ。今季２度目のサヨナラ勝ちで１０年ぶりの９連勝だ。「なんすか、この勝ち方は。連勝してる時って、こういう勝ち方をするんですね」と、感心したように言葉を続けた。

九回に守護神・柳川が２点リードを追い付かれる展開。それも、劇的結末の伏線に過ぎなかった。その裏１死から、水野達稀内野手が右中間への３号サヨナラ弾。本拠地が熱狂に包まれる中で「試合で初めて興奮で（頭が）真っ白になりました」と、バンザイしながらホームインした。

連勝中はこの日の３失点が最多で、他は全て２失点以下。投手陣に応えるように、打線もしぶとく点を取ってきた。九回の打席に入る前、野村に「決めてくるわ」と言った水野は「大晟（柳川）が苦しいマウンドだったんで、勝ってちょっとでもあいつのダメージを減らしてやりたかった」と、仲間をカバーできたことを喜んだ。

オリックスをかわし、５月２２日以来の３位浮上。交流戦優勝にも望みをつないだ。指揮官は「同点になっても、やたら落ち着いてる自分がいるんですよね。やってくれるだろうって」と選手への信頼を口にすると「１８連勝ですよね、記録は。南海ホークス、野村克也さんの時代」とニヤリ。球団記録の１５連勝を超え、恩師が関わったプロ野球記録に照準を向けるほどの強さが、今のチームにはみなぎっている。