FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌＆櫻坂46山崎天「ViVi」現場では「宇宙の話をしたり」会話内容告白【MAJ2026】
【モデルプレス＝2026/06/13】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌、櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が6月13日、国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のGrand Ceremonyに出席。関係性を明かす場面があった。
【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら
司会の菅田将暉から「FRUITS ZIPPERの鎮西さんと櫻坂46の山崎さんも仲がよろしいと聞いたのですが」と話を振られ、「天ちゃんとは同じ雑誌の専属モデルをやらせていただいていて、よく現場で宇宙の話をしたり、未来のアイドル業界について熱く語ったりしてます」とファッション誌「ViVi」（講談社）の専属モデル同士である山崎との関係性を説明した鎮西。山崎は「グループの環境だったりも違うので、『どんなルールがあるの？』とか、そういう話を」と付け加えた。
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら
◆鎮西寿々歌＆山崎天、撮影現場で宇宙の話
司会の菅田将暉から「FRUITS ZIPPERの鎮西さんと櫻坂46の山崎さんも仲がよろしいと聞いたのですが」と話を振られ、「天ちゃんとは同じ雑誌の専属モデルをやらせていただいていて、よく現場で宇宙の話をしたり、未来のアイドル業界について熱く語ったりしてます」とファッション誌「ViVi」（講談社）の専属モデル同士である山崎との関係性を説明した鎮西。山崎は「グループの環境だったりも違うので、『どんなルールがあるの？』とか、そういう話を」と付け加えた。
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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