「背まで高いと思わなかった」“身長を知って驚いた40代男性俳優”ランキング！ 1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月2日、全国10〜70代の男女300人を対象に、40代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「身長を知って驚いた40代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、重厚感のあるアクションで映画界を牽引する岡田准一さんです。1980年11月18日生まれ、大阪府出身の俳優です。映画『永遠の0』や『蜩ノ記』で日本アカデミー賞の最優秀賞を同年にダブル受賞するなど、日本を代表する実力派俳優として知られています。画面越しには圧倒的な存在感を放っていますが、169cmという数値は、思ったより小柄だと驚かれるようです。
▼回答者コメント
「存在感が大きいのでもう少し高いイメージだった」（30代女性／岩手県）
「テレビで見るとそんなに身長が低く見えないから」（30代女性／長野県）
「思っていたイメージよりも乖離が激しかった」（50代女性／北海道）
見事1位に輝いたのは、山本耕史さんです。東京都出身で、NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』や『きのう何食べた？』（テレビ東京系）など話題作に欠かせない名俳優です。三谷幸喜作品の常連としても有名です。多彩な役柄を見事に演じ分ける一方で、実は身長が179cmあり、他の共演者と並んだ姿を見ると「思ったより背が高い」と意外に思われる方も多いのではないでしょうか。
▼回答者コメント
「そんなに身長が高いイメージがなかった」（20代女性／千葉県）
「筋肉質ではあるが、身長は小さく見えるから」（50代男性／長野県）
「ガタイはいいと思っていたけど背まで高いと思わなかった」（30代女性／千葉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：岡田准一／43票
2位にランクインしたのは、重厚感のあるアクションで映画界を牽引する岡田准一さんです。1980年11月18日生まれ、大阪府出身の俳優です。映画『永遠の0』や『蜩ノ記』で日本アカデミー賞の最優秀賞を同年にダブル受賞するなど、日本を代表する実力派俳優として知られています。画面越しには圧倒的な存在感を放っていますが、169cmという数値は、思ったより小柄だと驚かれるようです。
「存在感が大きいのでもう少し高いイメージだった」（30代女性／岩手県）
「テレビで見るとそんなに身長が低く見えないから」（30代女性／長野県）
「思っていたイメージよりも乖離が激しかった」（50代女性／北海道）
1位：山本耕史／57票
見事1位に輝いたのは、山本耕史さんです。東京都出身で、NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』や『きのう何食べた？』（テレビ東京系）など話題作に欠かせない名俳優です。三谷幸喜作品の常連としても有名です。多彩な役柄を見事に演じ分ける一方で、実は身長が179cmあり、他の共演者と並んだ姿を見ると「思ったより背が高い」と意外に思われる方も多いのではないでしょうか。
▼回答者コメント
「そんなに身長が高いイメージがなかった」（20代女性／千葉県）
「筋肉質ではあるが、身長は小さく見えるから」（50代男性／長野県）
「ガタイはいいと思っていたけど背まで高いと思わなかった」（30代女性／千葉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)