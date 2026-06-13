All About ニュース編集部が全国300人を対象に実施した「40代男性俳優に関するアンケート」の調査結果から、「身長を知って驚いた40代男性俳優」ランキングを発表！ 2位「岡田准一」を抑えた1位は？（サムネイル画像出典：岡田准一さん公式X）

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All About ニュース編集部では、2026年6月2日、全国10〜70代の男女300人を対象に、40代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「身長を知って驚いた40代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。

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2位：岡田准一／43票



2位にランクインしたのは、重厚感のあるアクションで映画界を牽引する岡田准一さんです。1980年11月18日生まれ、大阪府出身の俳優です。映画『永遠の0』や『蜩ノ記』で日本アカデミー賞の最優秀賞を同年にダブル受賞するなど、日本を代表する実力派俳優として知られています。画面越しには圧倒的な存在感を放っていますが、169cmという数値は、思ったより小柄だと驚かれるようです。

▼回答者コメント
「存在感が大きいのでもう少し高いイメージだった」（30代女性／岩手県）

「テレビで見るとそんなに身長が低く見えないから」（30代女性／長野県）

「思っていたイメージよりも乖離が激しかった」（50代女性／北海道）

1位：山本耕史／57票


見事1位に輝いたのは、山本耕史さんです。東京都出身で、NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』や『きのう何食べた？』（テレビ東京系）など話題作に欠かせない名俳優です。三谷幸喜作品の常連としても有名です。多彩な役柄を見事に演じ分ける一方で、実は身長が179cmあり、他の共演者と並んだ姿を見ると「思ったより背が高い」と意外に思われる方も多いのではないでしょうか。

▼回答者コメント
「そんなに身長が高いイメージがなかった」（20代女性／千葉県）

「筋肉質ではあるが、身長は小さく見えるから」（50代男性／長野県）

「ガタイはいいと思っていたけど背まで高いと思わなかった」（30代女性／千葉県）

※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)