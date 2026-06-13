■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

男子やり投の決勝が13日に行われ、粼山雄太（30、ヤマダホールディングス）が82m05をマークし連覇を達成。32年ぶりの日本開催となるアジア大会（9月19日〜10月4日）の代表に内定した。

大会前にアジア大会派遣設定記録（80ｍ45）を突破していた粼山。優勝すれば代表に内定する今大会は1投目から77m59をマークしトップに立った。しかし3投目以降、巖優作（24、山陽特殊製鋼）らが出した78m超えの記録に首位を奪われ、5投を終えた時点で4位に後退。それでも勝負の6投目、粼山は勢いよくやりを放つと、高い放物線を描き82m05のビッグスローに成功した。この一投で再びトップに立った粼山は、大逆転で優勝を掴んだ。

東京世界陸上代表のディーン元気（34、ミズノ）は記録が伸びず、74m70で8位だった。

【男子やり投・結果】

優勝：粼山雄太 82m05

2位：巖優作 79m13

3位：清川裕哉 78m53

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8位：ディーン元気 74m70

※写真は5月のセイコーGGPのもの