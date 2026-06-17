この記事をまとめると ■かつてプライバシーガラスは上級車向けの設定だった ■最近ではプライバシーガラスを標準装備したクルマが多い ■UVカット機能を向上させるためや防犯的な意味でさらにフィルムを施工する人も多い スモークガラスの上にフィルムってアリ？ 近年販売される車両の多くに標準で装備されているプライバシーガラス。これはフロント3面以外の、主に後席から荷室にかけてのガラスウインドウを黒系のスモークがか