◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス３―６阪神（１３日・京セラドーム大阪）

阪神が今季ワーストだった連敗を４で止めた。スポーツ報知評論家の福本豊氏は初回にけん制で刺され、５回には盗塁死した成長株の福島圭音外野手に積極性を求めた。

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サインはエンドランだったと思うが、５回の福島の盗塁死は紙一重だった。スローＶＴＲで確認したら、ヘッドスライディングで伸ばした左手が、タッチをかいくぐっているようにも見える。抜群の足を持っているからこそ、しっかりリードを取る積極性は失ってほしくない。

福島は初回に左前安打で出塁した後、痛恨のけん制死で先制機をつぶした。オリックス・ジェリーの素早いターンに、逆を突かれたのは間違いない。ただ問題はこのアウトで萎縮したのか、次に塁に出た５回には、アンツーカーの境目付近まで出ていたリードが少し小さく見えたことだ。

盗塁は足の速さが大事だと思われがちだが、スタートとリードの大きさが物を言う。もちろん、けん制死のリスクも高まるし、帰塁の反応スピードも練習で磨いていかないといけない。１軍で活躍できる能力は持っているからこそ、ミスを恐れずに果敢に次の塁を狙ってほしい。（スポーツ報知評論家）