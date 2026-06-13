５回１死一塁、中野拓夢が空振り三振、一塁走者・福島圭音が盗塁に失敗し併殺となる（遊撃手・宜保翔）（カメラ・豊田　秀一）

写真拡大

◆日本生命セ・パ交流戦　２０２６　オリックス３―６阪神（１３日・京セラドーム大阪）

　阪神が今季ワーストだった連敗を４で止めた。スポーツ報知評論家の福本豊氏は初回にけん制で刺され、５回には盗塁死した成長株の福島圭音外野手に積極性を求めた。

＊　＊　＊

　サインはエンドランだったと思うが、５回の福島の盗塁死は紙一重だった。スローＶＴＲで確認したら、ヘッドスライディングで伸ばした左手が、タッチをかいくぐっているようにも見える。抜群の足を持っているからこそ、しっかりリードを取る積極性は失ってほしくない。

　福島は初回に左前安打で出塁した後、痛恨のけん制死で先制機をつぶした。オリックス・ジェリーの素早いターンに、逆を突かれたのは間違いない。ただ問題はこのアウトで萎縮したのか、次に塁に出た５回には、アンツーカーの境目付近まで出ていたリードが少し小さく見えたことだ。

　盗塁は足の速さが大事だと思われがちだが、スタートとリードの大きさが物を言う。もちろん、けん制死のリスクも高まるし、帰塁の反応スピードも練習で磨いていかないといけない。１軍で活躍できる能力は持っているからこそ、ミスを恐れずに果敢に次の塁を狙ってほしい。（スポーツ報知評論家）