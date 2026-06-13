W杯初戦を前にメッセージ動画を公開

北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月14日、初戦のオランダ戦を迎える。

4年に一度の大勝負を前に、野球界の大物からも応援メッセージが届き、反響を呼んでいる。

在ロサンゼルス日本国総領事館の公式Xアカウントは、オランダ戦2日前に「行こう、SAMURAI BLUE!!」と綴って動画を投稿。「ロサンゼルスで活躍する日本人および日系アメリカ人から応援メッセージが届きました」として、決戦を控えた森保ジャパンへのメッセージを公開した。

動画ではロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が「頑張れ、SAMURAI BLUE！」と呼びかけ、ロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星、WBO女子世界スーパーフライ級王者の晝田瑞希、バスケットボール女子日本代表監督のコーリー・ゲインズ、お笑いタレントのゆりやんレトリィバァ、乃木坂46の元メンバー北川悠理、在ロサンゼルス日本国総領事館総領事の室田幸靖氏という面々が続いた。

豪華メンバーによる声援に、SNSでは「素敵なコメント最高だな」「ゆりやんが大谷と並ぶ日が来るとは」「えぐ」「すてきです」「ヤバい、野球好きになってまう」「場所が違っても心は一つ」「オオタニサン、ナッシュビルまで気合いを入れに行ってくれないか？」などの声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）