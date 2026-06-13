柄本佑、野焼き背景のポスターで誤解される 近所の人から心配される「『この家族は死ぬの？』って」
俳優の柄本佑、イッセー尾形、坂西未郁監督が13日、都内で行われた映画『メモリィズ』の公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】一見、ホラー映画？ 背景が燃える『メモリィズ』ポスタービジュアル
本作は、初の長編監督作となる坂西未郁が手がけるオリジナル作品。スマートフォンで日々の瞬間を記録し、共有する現代において、「記憶」とは何か。写真や映像を通して積み重なっていく“記憶”と、家族の時間を丁寧に描き出す。
柄本が演じる物語の主人公・雄太は、骨折した義父の世話をするため、九州の田舎町にある写真館を訪れる。義父の仕事を手伝いながら、東京で暮らす妻と娘とスマートフォンで映像を送り合い、離れていてもつながり続ける家族の日常が描かれる。大きな事件は起こらないものの、日々の何気ない瞬間とその記録の積み重ねが、家族の人生の時間を静かに浮かび上がらせていく。
撮影を振り返った尾形は「だんだん監督さんのやりたいことがわかった。この方は1発勝負じゃない」と明かし「覚えておきなさいよ。ずっとやって火がつく。野焼きのように」と話す。野焼きのシーンはポスターの背景にもなっている作品にとって大事なものとなる。ただ、野焼きがポスターのバックだったことで思わぬハプニングもあったそう。柄本は「うちの近所の何人かの人が、このポスターを見て『この映画は怖い映画なの？』『ホラーじゃないの？』『僕、見られるかな』って（笑）。めちゃくちゃ朗らかな、のほほんとした映画ですよ、って言いました。『手前で家族が幸せそうにしているけど、後ろに火が着いていて…。この家族は死ぬのかなって思っちゃって』と言われた（笑）」と明かして会場を笑わせていた。
舞台あいさつには、香椎由宇も参加した。
【写真】一見、ホラー映画？ 背景が燃える『メモリィズ』ポスタービジュアル
本作は、初の長編監督作となる坂西未郁が手がけるオリジナル作品。スマートフォンで日々の瞬間を記録し、共有する現代において、「記憶」とは何か。写真や映像を通して積み重なっていく“記憶”と、家族の時間を丁寧に描き出す。
柄本が演じる物語の主人公・雄太は、骨折した義父の世話をするため、九州の田舎町にある写真館を訪れる。義父の仕事を手伝いながら、東京で暮らす妻と娘とスマートフォンで映像を送り合い、離れていてもつながり続ける家族の日常が描かれる。大きな事件は起こらないものの、日々の何気ない瞬間とその記録の積み重ねが、家族の人生の時間を静かに浮かび上がらせていく。
舞台あいさつには、香椎由宇も参加した。