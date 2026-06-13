「いつまでもカッコいい」「渋オジ」W杯中継に映った51歳ベッカムの“近影”にファン衝撃！ 隣には大物ハリウッド俳優も「オーラが半端ない」
現地６月12日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ初戦、開催国アメリカ対パラグアイの一戦で、スターが見せた変わらぬ存在感が話題となっている。
試合前、DAZNの中継カメラがロサンゼルス・スタジアムのスタンドを映し出すと、そこには元イングランド代表のデイビッド・ベッカムの姿が。さらに隣にはハリウッドを代表する俳優のトム・クルーズも。
５月には51歳となったベッカムの試合観戦の様子が映し出されると、SNSは瞬く間に盛り上がった。
配信を見ていた日本のファンからは、「ベッカム降臨！」「いつまでもカッコいいよなぁ」「並びがカッコ良すぎた」「ベッカムぐらい渋オジなりたい」「絵になるなー映画みたい」「イケオジ２ショットはエモい」「ツーショット凄いな」「鳥肌」「オーラが半端ない」など、興奮の声が相次いだ。
サッカー界のレジェンドとして知られるベッカムは、マンチェスター・ユナイテッドで６度のプレミアリーグ制覇や1999年の３冠達成に貢献。その後はレアル・マドリー、LAギャラクシー、ミラン、パリ・サンジェルマンでもプレーし、イングランド代表では通算115試合に出場した。
現在はMLSのインテル・マイアミ共同オーナーとしてクラブ運営にも携わり、サッカー界に大きな影響力を持ち続けている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「イケオジ」と話題！ W杯観戦中のベッカムの近影ショット、隣には…
試合前、DAZNの中継カメラがロサンゼルス・スタジアムのスタンドを映し出すと、そこには元イングランド代表のデイビッド・ベッカムの姿が。さらに隣にはハリウッドを代表する俳優のトム・クルーズも。
５月には51歳となったベッカムの試合観戦の様子が映し出されると、SNSは瞬く間に盛り上がった。
サッカー界のレジェンドとして知られるベッカムは、マンチェスター・ユナイテッドで６度のプレミアリーグ制覇や1999年の３冠達成に貢献。その後はレアル・マドリー、LAギャラクシー、ミラン、パリ・サンジェルマンでもプレーし、イングランド代表では通算115試合に出場した。
現在はMLSのインテル・マイアミ共同オーナーとしてクラブ運営にも携わり、サッカー界に大きな影響力を持ち続けている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「イケオジ」と話題！ W杯観戦中のベッカムの近影ショット、隣には…