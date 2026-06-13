「孤独」の意味が180度変わるハンナ・アーレントの言葉
「＃読書好きな人と繋がりたい」とSNSに書きたくなる人へ。
ひとりになるのが怖い人へ。
書籍『ほんとうのことを書く練習』から、「孤独」の意味がガラッと変わる哲学者ハンナ・アーレントの言葉を紹介します。（構成・写真／ダイヤモンド社書籍編集局・今野良介）
孤独は「ひとり」ではない
孤独は、怖い。
だからひとりになるとスマホを開く。SNSを見る。ニュースを見る。ゲームをする。
何かと「つながろう」とする。
今ほど人と簡単につながれる時代はないはずなのに、私たちはなぜこれほど不安になるのだろうか。
『ほんとうのことを書く練習』では、哲学者ハンナ・アーレントの、孤独を一般的な意味とは少し違う形で捉えた言葉が引用される。
――ハンナ・アーレント、大久保和郎・大島かおり訳『新版 全体主義の起原』P349より
つまり、孤独とは「ひとり」なのではなく、自分と自分の「ふたり」でいられることだというのだ。
私たちは孤独を、「誰ともつながっていない状態」だと思う。
しかしアーレントは、「自分とつながっている状態」だと言う。
SNSには昔から、「#読書好きな人と繋がりたい」というハッシュタグがある。
読書は本来、孤独な行為だ。誰かと話しているわけではない。本を閉じたあと、考えるのも自分ひとりだ。
それなのに私たちは、本を読むとすぐに「誰かと繋がりたい」と思う。
本だけではなく、映画を観たとき。何かに感動したとき。すぐに感想を共有したくなる。
もちろんそれ自体は悪いことではない。でも、その前に、「ほかならぬ自分はどう思ったのだろう」と考える時間を持ったほうがいい。
そうすれば、他人とつながる前に、自分とつながることができる。
自分と一緒にいられるから、孤独は寂しいものでもこわいものでもない。だから他人に気に入られようと、無理に自分を変えたり、抑え込まなくていい。――『ほんとうのことを書く練習』より
孤独が怖い人は、本当は、自分と向き合うことが怖いのかもしれない。
アーレントが言う孤独は、孤立ではない。他者と健全につながるための出発点である。
人の目が気になる人ほど、一度立ち止まってみるといいかもしれない。
誰かの声を聞く前に、まず自分の声を聞いてみよう。
そのための手段としての「書く」を、『ほんとうのことを書く練習』で知ってほしい。
（本稿は、『ほんとうのことを書く練習 「わたしの言葉」で他者とつながる文章術』の内容を引用して作成した記事です）