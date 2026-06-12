吉沢亮、大人の色気漂う『美的』表紙で“地獄真っただ中”を告白？ 鏡越しの美横顔も披露
俳優・吉沢亮が、22日発売『美的』8月号SPECIAL EDITION（小学館）の表紙に登場。約2年ぶりに同誌の表紙を飾る吉沢は、シックなグレーのシャツをまとい、光と影のなかで静かな色気をたたえた洗練の眼差しを披露する。
【写真】他では見られない…！吉沢亮の美しすぎる“ミラー越し”横顔カット
映画『国宝』での熱演が光り、「第49回日本アカデミー賞」最優秀主演男優賞をはじめ、「第35回日本映画批評家大賞」「第50回報知映画賞」など、数々の主演男優賞を総なめにした吉沢。7月17日には大ヒットシリーズの最新作、映画『キングダム 魂の決戦』の公開も控えるなど、勢いを見せている。
同誌の中面では、寄りの表情から全身カットまで4ページにわたって吉沢の“今”を切り取る。なかでも、他ではなかなか見ることのできない「ミラー越しの美しい横顔」はファン必見の仕上がりとなっている。
さらに、誌面では吉沢の率直な胸の内に迫るスペシャルインタビューも掲載。7月25日に開幕する主演ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』に向けた歌のレッスンの日々について、「地獄真っただ中（笑）」と明かした。
本作は、吉沢が20代前半にブロードウェイで観劇し、心を動かされたという思い入れの深い作品。出演を快諾したものの、楽曲の圧倒的な難しさに直面しているという。「挑戦しがいのある作品が決まる瞬間って、ワクワクするんですよ。挑戦の先に未知の自分に出会えるという楽しみがあるし、やりがいを感じて頑張ろうと思うのですが、そこからが延々と地獄」と苦笑い。挑戦したい気持ちと、いざ挑んだときの後悔を繰り返していると明かしつつも、「でも、準備は裏切らないからやるしかないです」と、実力派俳優たるストイックな情熱をのぞかせた。
また、美容誌ならではのビューティトークも展開。端正な美肌の持ち主でありながら、実は「めちゃくちゃ乾燥肌」だという吉沢が、日頃の美容ルーティンを明かす。舞台に向けて喉をケアするための「特製ホットティー」のレシピや、内側から整える朝の食習慣、この春に見つけたというリフレッシュ法など、プライベート感満載のエピソードも必読だ。
なお、同誌の公式Instagramでは、本誌のクールな雰囲気とは一味違う、吉沢のおちゃめな素顔をとらえたスペシャル動画も公開予定となっている。
【写真】他では見られない…！吉沢亮の美しすぎる“ミラー越し”横顔カット
映画『国宝』での熱演が光り、「第49回日本アカデミー賞」最優秀主演男優賞をはじめ、「第35回日本映画批評家大賞」「第50回報知映画賞」など、数々の主演男優賞を総なめにした吉沢。7月17日には大ヒットシリーズの最新作、映画『キングダム 魂の決戦』の公開も控えるなど、勢いを見せている。
さらに、誌面では吉沢の率直な胸の内に迫るスペシャルインタビューも掲載。7月25日に開幕する主演ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』に向けた歌のレッスンの日々について、「地獄真っただ中（笑）」と明かした。
本作は、吉沢が20代前半にブロードウェイで観劇し、心を動かされたという思い入れの深い作品。出演を快諾したものの、楽曲の圧倒的な難しさに直面しているという。「挑戦しがいのある作品が決まる瞬間って、ワクワクするんですよ。挑戦の先に未知の自分に出会えるという楽しみがあるし、やりがいを感じて頑張ろうと思うのですが、そこからが延々と地獄」と苦笑い。挑戦したい気持ちと、いざ挑んだときの後悔を繰り返していると明かしつつも、「でも、準備は裏切らないからやるしかないです」と、実力派俳優たるストイックな情熱をのぞかせた。
また、美容誌ならではのビューティトークも展開。端正な美肌の持ち主でありながら、実は「めちゃくちゃ乾燥肌」だという吉沢が、日頃の美容ルーティンを明かす。舞台に向けて喉をケアするための「特製ホットティー」のレシピや、内側から整える朝の食習慣、この春に見つけたというリフレッシュ法など、プライベート感満載のエピソードも必読だ。
なお、同誌の公式Instagramでは、本誌のクールな雰囲気とは一味違う、吉沢のおちゃめな素顔をとらえたスペシャル動画も公開予定となっている。