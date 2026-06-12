『Mステ』豪華8組がパフォーマンス！“マイケル・ジャクソン本人に選ばれた”日本人2人も

本日6月12日（金）放送の『ミュージックステーション』では、8組のアーティストがパフォーマンス。

なにわ男子とAぇ! groupが、関西の先輩のヒット曲をカバー。SUPER EIGHTの『ズッコケ男道』、KinKi Kidsの『フラワー』をパフォーマンスする。

【写真】なにわ男子、Aぇ! group、NiziU…本日出演のアーティスト全8組

コラボを前に「一緒にできるのはすごくうれしいので、事務所の色全開で、全力で楽しみたいと思います」となにわ男子・道枝駿佑。

西畑大吾も「久しぶりにAぇさんと歌うのでとても楽しみです。ワチャワチャ関西な雰囲気を楽しんでいただきたいです」と意気込んでいる。

一方のAぇ! groupも、「切磋琢磨したライバルと一緒に先輩の曲をカバーできてうれしいです。グループ結成前から一緒にパフォーマンスしてきたのでチームワークはバッチリです。息を合わせて頑張ります！」と佐野晶哉が語れば、正門良規も「キラキラのなにわ男子とギラギラのAぇ! group、2組の関西パワーを余す事なくぶつけたいと思います」と力を込めた。

先輩たちの名曲を2組がどのように表現するのか注目だ。

◆マイケル・ジャクソンの名曲をカバー！

マイケル・ジャクソンを愛するアーティストによるスペシャルカバーメドレーも。

Ayumu Imazuは1979年リリースの『Rock With You』、Little Glee Monsterはマイケル・ジャクソンが在籍したグループ・ジャクソン5の『I Want You Back』（1969年）をカバーする。

ケント・モリは、ユーコ・スミダ・ジャクソンと共演。マイケルの名曲『Billie Jean』『The Way You Make Me Feel』『Beat It』をメドレーで披露する。

マイケル本人に選ばれ、認められた日本人2人による渾身のパフォーマンスは必見だ。

◆NiziUはベストアルバムから2曲を披露！

NiziUは、7月1日発売のベストアルバムから、2024年リリースの『SWEET NONFICTION』、2020年のプレデビュー曲『Make you happy』をメドレーで披露する。

ストリーミング累計3億回を突破した大人気曲『Make you happy』のパフォーマンスを前に、「当時からさらにパワーアップした姿を」（AYAKA）、「6年目の縄跳びダンスや可愛い歌詞に注目して見ていただけたら」（MAYUKA）と本人たちも意気込み十分。

MIIHIは「皆さんにたくさん愛していただいたMake you happyとSWEET NONFICTIONを披露させていただきます！久しぶりに披露するので緊張しますが精いっぱい頑張ります」とコメントを寄せている。

ほかにも、圧倒的なダンスパフォーマンスと魅力的な歌声で世界へ発信するZ世代を代表するグローバルアーティスト・Ayumu ImazuがMステ初登場。アルバム収録の『CLASSIC』を披露する。

Aぇ! groupは、グループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌『でこぼこライフ』を。ORANGE RANGEはDAZNサッカーアンセム『1000％』を披露する。

デビュー5周年イヤーのなにわ男子は話題のCMソング『Gimme The Day』と、アルバムのリード曲『Celebrate』をパフォーマンス。Little Glee Monsterは話題のドラマ主題歌『一輪』を披露する。

◆出演アーティスト

Ayumu Imazu：『CLASSIC』『Rock With You』

Aぇ! group：『でこぼこライフ』

ORANGE RANGE：『1000％』

ケント・モリ：『Billie Jean』『The Way You Make Me Feel』『Beat It』

なにわ男子：『Gimme The Day』『Celebrate』

なにわ男子×Aぇ! group：『ズッコケ男道』『フラワー』

NiziU：『SWEET NONFICTION』『Make you happy』

Little Glee Monster：『一輪』『I Want You Back』